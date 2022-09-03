阿提密斯｜NASA指技術問題已解決　9月3日嘗試發射探月火箭

美國太空總署（NASA）9月2日表示，阿提密斯1號（Artemis I，又譯阿爾忒彌斯1號，阿提米絲1號，月亮女神1號）計劃的探月火箭技術問題已經解決，因此計劃在3日嘗試發射火箭升空。



美聯社報道，NASA採索地面系統（exploration ground systems）副經理帕森斯（Jeremy Parsons）表示，大家已經準備好發射工作，但仍需視乎當日天氣。

「阿提密斯一號」計劃內的太空發射系統（簡稱SLS）火箭原定在8月29日升空，不過其中一個溫度感應器出現異常，導致其中一個引擎狀態顯示為過熱。報道指出，火箭起飛時，引擎內的液態氫溫度需要保持在攝氏零下250度，否則可能造成損害，影響飛行。

火箭計劃經理霍尼克特（John Honeycutt）認為，團隊都認為會有良好質素液態氫注入引擎。他指出，火箭會在3日早上注入燃料，並隨即測試引擎，稱如果有肇事應器顯示其中一個引擎過熱，但他們仍會倚靠其他感應器確保一切程序正常運作，以及假如出現問題時，停止倒數程序。

▼美國太空總署發射阿提密斯1號原定計劃▼

假如一切順利，NASA會在9月3日下午於佛羅里達州卡納維拉爾角的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射火箭，並在下午2時17分開啟2個小時的發射窗口，將火箭運載的獵戶座（Orion）太空船升空，太空船脫離運載火箭之後，將環繞月球飛行，經歷42天、210萬公里旅程。