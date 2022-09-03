俄羅斯駐華大使行將離任　王毅讚賞促進兩國合作

中國國務委員兼外長王毅9月2日會見即將離任的俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov），讚賞傑尼索夫在任期間幫助促進中俄各領域合作和增進兩國人民友誼和互信。



據中新社報道，王毅在會見傑尼索夫時，高度評價傑尼索夫在華期間出色表現。王毅稱，傑尼索夫出使中國近十年來，為促進中俄各領域合作、增進兩國人民友誼和互信做了大量卓有成效工作，為捍衛雙方正當合法權益、維護國際公平正義作出重要貢獻。

王毅說，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京戰略帶領下，中俄全面戰略協作不斷向前邁進，兩國關係的民意和社會基礎得到進一步加強，這當中也凝聚着傑尼索夫的心血，並期待傑尼索夫為中俄關係發展繼續作出新的貢獻。

王毅稱，在國際關係深刻調整演變背景下，中俄雙方更加感受到兩國睦鄰友好、互利共贏的重要成果，更加體悟到雙方不結盟、不對抗、不針對第三方的寶貴經驗，更加認識到中俄作為兩個大國肩並肩加強合作、背靠背相互支持的重大意義。王毅表示，中俄關係經歷國際風雲考驗，始終保持生機活力，兩人對中俄關係的未來充滿信心。

據中方新聞稿，傑尼索夫預祝中國共產黨第二十次全國代表大會勝利召開。他表示，前後在華工作近20年，目睹了中國各方面取得的巨大成就，相信未來中國將會取得新的更大成就。過去10年來，俄中關係碩果纍纍，在兩國元首引領下，俄中關係進入新時代。俄羅斯將與中國在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在國際上加強戰略協調。

雙方還就共同關心的問題交換意見，一致認為：「美西方一些勢力動輒打着人權、民主幌子，干涉別國內政，極盡造謠抹黑之能事，但他們的伎倆已被更多國家和人民識破，必將以破產告終。」