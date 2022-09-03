戈爾巴喬夫開啟「歷史終結論」幻想　終於也成了它的掘墓人

前蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，台譯戈巴契夫）當地時間8月30日夜間因病去世，西方世界站在所屬的意識形態位置上，無不緬懷這位「冷戰結束的推手」，盛讚他「改變了世界」，也「改變了歷史」。蘇聯解體30多年過去了，世界與歷史究竟發生了什麼樣的改變，戈爾巴喬夫的離去，給了世人一個回顧與反思的機會。



戈爾巴喬夫在任內推動「開放」（glasnost）與「重建」（perestroika）政策，最終導致蘇聯與蘇共「亡國亡黨」，以及自己的黯然下台。他親手終結了自己的政治生命，就算在1996年試圖東山再起競選俄羅斯總統，卻連1%的選票都拿不到。但戈爾巴喬夫選擇的這一條道路，還是分別給美國、中國和世界留下了三份寶貴的「遺產」。

自我終結造就美國霸權

1. 他令美國在「歷史終結論」的狂歡喧囂之中，攀上了顛峰卻也註定鏽蝕斑斑。

美蘇抗衡時期，美國透過對華關係正常化推行「聯華制蘇」政策，為蘇聯帶來了沉重的競爭壓力。就在美國開始把「和平演變」矛頭轉向北京的1980年代末期，戈爾巴喬夫相信了列根（Ronald Reagan）與戴卓爾（Margaret Thatcher）的「催眠」，認定唯有政治民主化和經濟自由化才是解救國家的良方，從而自己「和平演變」了自己，成了給美國和西方世界一份帶有驚奇性的「獻禮」。

1985年11月19日，瑞士日內瓦，戈爾巴喬夫（右）與時任美國總統列根（左）會面。（美聯社）

社會主義陣營「老大哥」一夕灰飛煙滅，令西方世界唱響了「歷史終結論」的讚歌，深信代議式民選體制與不受約束的資本主義市場制度，將成為世界唯一的典範。這是戈爾巴喬夫獲得諾貝爾和平獎的意識形態根源，也是緣何拜登（Joe Biden）緬懷戈爾巴喬夫是「擁有卓越眼光的人」的原因所在。

儘管蘇聯後來老態龍鍾，但缺乏了這道政治力量的牽制，西方民主陣營宛如放虎出籠，帶着自信與傲慢所向披靡、為所欲為。當世界從兩個陣營的對立，走向了美國一元獨霸體系，「民主自由」勝利的代價，並沒有從此帶來和平幸福，美國反而挾着政治、經濟與軍事的超強力量，在其他國家按着自己的面貌進行「顏色革命」改造，烽火漫天。西方認定戈爾巴喬夫是德國統一的大功臣，不過美國霸權不顧承諾遂行北約東擴的結果，終致爆發了烏克蘭戰爭，世界至今依然還在承受着戈爾巴喬夫當時抉擇的後果。

中國引以為鑑漸進改革

2. 他令中國引以為鑑，堅持走在穩健漸進改革的道路上。

中國「改革開放」在時序上走在了戈爾巴喬夫的「開放」與「重建」政策之前，不過後者快速過渡到了激烈急進的「休克療法」，從政治和經濟兩方面雙管齊下，非但沒有解決前蘇聯時期遺留下來的腐敗等政治弊病，在經濟上還為俄羅斯百姓招致了史上嚴冬，GDP從1991年到1998年下降了40%；此外，從1991年至1994年，男性預期壽命整整減少了6年。

1990年代初期曾在莫斯科居住八年的英國學者羅思義（John Ross）回憶，當時他親眼目睹，成千上萬的退休人員開始在街道上排隊，試圖出售他們在家裏烤的餡餅或蛋糕，甚至不是「一包」香煙，而是「一支」香煙。美聯社的報道也提及，「戈爾巴喬夫在晚年獲得了來自世界各地的讚譽和獎項。然而，他在國內卻遭到了廣泛的鄙視。」

當中國經濟在1990年代準備邁向騰飛之際，正是看到了俄羅斯的前車之鑑，又經歷了諸如「河殤」等路線辯論洗禮，國內湧現了「居安思危」的危機意識，在經濟上要「摸着石頭過河」，在政治上要找到一雙合腳的鞋子，在思潮和意識形態上也需要時時警惕洋和尚不見得就能念一本好經。

戈爾巴喬夫的激進改革路線，付出了「亡國亡黨」的代價，其歷史教訓成為中國改革開放的一大借鑑。（資料圖片）

進入21世紀之後，可以看到以中國社科院學者李慎明為代表，官方強調了蘇聯與蘇共「亡國亡黨」的歷史教訓。2013年至2014年內地視頻網站流傳一部據稱由國防大學製作的紀錄片《較量無聲》，片中以戈爾巴喬夫的畫面作為開頭，示警領導人的迷茫和動搖，將會對國家帶來搖搖欲墜的危機。

曾任台灣立法委員的已故哲學學者朱高正，1993年曾經在中國社科院台灣研究所做過一場演講，比較了戈爾巴喬夫與鄧小平兩人的改革事業。在他看來，戈爾巴喬夫的「重建」失敗了，整個蘇聯不但瓦解，經濟狀況也更為吃緊，且人民生活絲毫未見改善；而鄧小平的改革開放卻取得了令人刮目相看的成就，並且在持續深化中。他的這一段評價，其實就能深刻看到戈爾巴喬夫的失敗路線，所留給中國的「遺產」。

世界百花齊放走向多元

3. 他令世界看到了未來前景並非只有西方或美式道路一途。

1987年戈爾巴喬夫出版過一本名為《重新改造蘇聯》的著作，他在書中提到「蘇聯和美國對世界的前途負有特別的責任」，又說「我認為我們和美國人都擁有歷史性的成就，將會有智慧、能力、責任以及必要的彼此尊重，來掌握實際和防止災禍」，不難看出他不只向美國喊話，更對美國寄予厚望。

1988年戈爾巴喬夫（左）、列根（中）和老布殊（右）在紐約合影。（維基百科）

不過蘇聯瓦解之後，只剩下了「負有特別責任」的美國，就像帝國主義和殖民主義宣傳的「白人的責任」一般，美國在成就自身的超強主宰地位之時，看不到這個世界的多元組成，不懂得尊重各種思想文化激盪和碰撞而出的可能性，站在唯我獨尊的制高點上睥睨一切。當冷戰結束卻又造就了另外一個霸權之時，同時也意味着美國內外不斷積累堆疊出來的千瘡百孔，正在鏽蝕自己走向衰落。

台灣大學政治學系名譽教授張麟徵如此看待今天所處的世界：「中國崛起，歐盟、俄羅斯與東盟各據一方，未來印度也將壯大加入，國際社會再度多元化的趨勢是擋不住的。」換句話說，世界將從二戰後的二元體系，以及冷戰結束後的一元體系，重新復歸到百花齊放的多元化體系。人們逐漸拋下了政治意識形態的偏執與成見，不再以西方或某一種單一的體制視為永恆不變的圭臬，只要能為人民創造幸福美好生活的就是好制度。

2019年柏林圍牆倒塌30周年紀念日前夕，戈爾巴喬夫接受德國《明鏡》周刊專訪時有了這樣的反省：「雖然冷戰結束了，但是新的鴻溝卻也產生了」，「如果人類一再陷入同一個困局中，那肯定沒什麼好結果。」放在眼下實際的形勢來理解的話，其實我們得以進一步看到形形色色的道路選項都在興起，過往被認為水火不容的社會主義與市場經濟，如今給了人們一種新的想像可能，而治理能力的重要性，也逐漸超越既有對於民主選舉的形式要求。

蘇聯解體後30餘年以來的風雲變化，證明了世界又走向了一個轉折點，一個揚棄意識形態敵對的轉折點，一個看到現實遠比拘泥於形式更重要的轉折點。戈爾巴喬夫其人已逝，他奠下了「歷史終結論」的幻想基礎，事實上也弔詭地成為「歷史終結論」的掘墓人。

FAQ：