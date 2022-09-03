戈爾巴喬夫開啟「歷史終結論」幻想 終於也成了它的掘墓人
前蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，台譯戈巴契夫）當地時間8月30日夜間因病去世，西方世界站在所屬的意識形態位置上，無不緬懷這位「冷戰結束的推手」，盛讚他「改變了世界」，也「改變了歷史」。蘇聯解體30多年過去了，世界與歷史究竟發生了什麼樣的改變，戈爾巴喬夫的離去，給了世人一個回顧與反思的機會。
戈爾巴喬夫在任內推動「開放」（glasnost）與「重建」（perestroika）政策，最終導致蘇聯與蘇共「亡國亡黨」，以及自己的黯然下台。他親手終結了自己的政治生命，就算在1996年試圖東山再起競選俄羅斯總統，卻連1%的選票都拿不到。但戈爾巴喬夫選擇的這一條道路，還是分別給美國、中國和世界留下了三份寶貴的「遺產」。
自我終結造就美國霸權
1. 他令美國在「歷史終結論」的狂歡喧囂之中，攀上了顛峰卻也註定鏽蝕斑斑。
美蘇抗衡時期，美國透過對華關係正常化推行「聯華制蘇」政策，為蘇聯帶來了沉重的競爭壓力。就在美國開始把「和平演變」矛頭轉向北京的1980年代末期，戈爾巴喬夫相信了列根（Ronald Reagan）與戴卓爾（Margaret Thatcher）的「催眠」，認定唯有政治民主化和經濟自由化才是解救國家的良方，從而自己「和平演變」了自己，成了給美國和西方世界一份帶有驚奇性的「獻禮」。
社會主義陣營「老大哥」一夕灰飛煙滅，令西方世界唱響了「歷史終結論」的讚歌，深信代議式民選體制與不受約束的資本主義市場制度，將成為世界唯一的典範。這是戈爾巴喬夫獲得諾貝爾和平獎的意識形態根源，也是緣何拜登（Joe Biden）緬懷戈爾巴喬夫是「擁有卓越眼光的人」的原因所在。
儘管蘇聯後來老態龍鍾，但缺乏了這道政治力量的牽制，西方民主陣營宛如放虎出籠，帶着自信與傲慢所向披靡、為所欲為。當世界從兩個陣營的對立，走向了美國一元獨霸體系，「民主自由」勝利的代價，並沒有從此帶來和平幸福，美國反而挾着政治、經濟與軍事的超強力量，在其他國家按着自己的面貌進行「顏色革命」改造，烽火漫天。西方認定戈爾巴喬夫是德國統一的大功臣，不過美國霸權不顧承諾遂行北約東擴的結果，終致爆發了烏克蘭戰爭，世界至今依然還在承受着戈爾巴喬夫當時抉擇的後果。
中國引以為鑑漸進改革
2. 他令中國引以為鑑，堅持走在穩健漸進改革的道路上。
中國「改革開放」在時序上走在了戈爾巴喬夫的「開放」與「重建」政策之前，不過後者快速過渡到了激烈急進的「休克療法」，從政治和經濟兩方面雙管齊下，非但沒有解決前蘇聯時期遺留下來的腐敗等政治弊病，在經濟上還為俄羅斯百姓招致了史上嚴冬，GDP從1991年到1998年下降了40%；此外，從1991年至1994年，男性預期壽命整整減少了6年。
1990年代初期曾在莫斯科居住八年的英國學者羅思義（John Ross）回憶，當時他親眼目睹，成千上萬的退休人員開始在街道上排隊，試圖出售他們在家裏烤的餡餅或蛋糕，甚至不是「一包」香煙，而是「一支」香煙。美聯社的報道也提及，「戈爾巴喬夫在晚年獲得了來自世界各地的讚譽和獎項。然而，他在國內卻遭到了廣泛的鄙視。」
當中國經濟在1990年代準備邁向騰飛之際，正是看到了俄羅斯的前車之鑑，又經歷了諸如「河殤」等路線辯論洗禮，國內湧現了「居安思危」的危機意識，在經濟上要「摸着石頭過河」，在政治上要找到一雙合腳的鞋子，在思潮和意識形態上也需要時時警惕洋和尚不見得就能念一本好經。
進入21世紀之後，可以看到以中國社科院學者李慎明為代表，官方強調了蘇聯與蘇共「亡國亡黨」的歷史教訓。2013年至2014年內地視頻網站流傳一部據稱由國防大學製作的紀錄片《較量無聲》，片中以戈爾巴喬夫的畫面作為開頭，示警領導人的迷茫和動搖，將會對國家帶來搖搖欲墜的危機。
曾任台灣立法委員的已故哲學學者朱高正，1993年曾經在中國社科院台灣研究所做過一場演講，比較了戈爾巴喬夫與鄧小平兩人的改革事業。在他看來，戈爾巴喬夫的「重建」失敗了，整個蘇聯不但瓦解，經濟狀況也更為吃緊，且人民生活絲毫未見改善；而鄧小平的改革開放卻取得了令人刮目相看的成就，並且在持續深化中。他的這一段評價，其實就能深刻看到戈爾巴喬夫的失敗路線，所留給中國的「遺產」。
世界百花齊放走向多元
3. 他令世界看到了未來前景並非只有西方或美式道路一途。
1987年戈爾巴喬夫出版過一本名為《重新改造蘇聯》的著作，他在書中提到「蘇聯和美國對世界的前途負有特別的責任」，又說「我認為我們和美國人都擁有歷史性的成就，將會有智慧、能力、責任以及必要的彼此尊重，來掌握實際和防止災禍」，不難看出他不只向美國喊話，更對美國寄予厚望。
不過蘇聯瓦解之後，只剩下了「負有特別責任」的美國，就像帝國主義和殖民主義宣傳的「白人的責任」一般，美國在成就自身的超強主宰地位之時，看不到這個世界的多元組成，不懂得尊重各種思想文化激盪和碰撞而出的可能性，站在唯我獨尊的制高點上睥睨一切。當冷戰結束卻又造就了另外一個霸權之時，同時也意味着美國內外不斷積累堆疊出來的千瘡百孔，正在鏽蝕自己走向衰落。
台灣大學政治學系名譽教授張麟徵如此看待今天所處的世界：「中國崛起，歐盟、俄羅斯與東盟各據一方，未來印度也將壯大加入，國際社會再度多元化的趨勢是擋不住的。」換句話說，世界將從二戰後的二元體系，以及冷戰結束後的一元體系，重新復歸到百花齊放的多元化體系。人們逐漸拋下了政治意識形態的偏執與成見，不再以西方或某一種單一的體制視為永恆不變的圭臬，只要能為人民創造幸福美好生活的就是好制度。
2019年柏林圍牆倒塌30周年紀念日前夕，戈爾巴喬夫接受德國《明鏡》周刊專訪時有了這樣的反省：「雖然冷戰結束了，但是新的鴻溝卻也產生了」，「如果人類一再陷入同一個困局中，那肯定沒什麼好結果。」放在眼下實際的形勢來理解的話，其實我們得以進一步看到形形色色的道路選項都在興起，過往被認為水火不容的社會主義與市場經濟，如今給了人們一種新的想像可能，而治理能力的重要性，也逐漸超越既有對於民主選舉的形式要求。
蘇聯解體後30餘年以來的風雲變化，證明了世界又走向了一個轉折點，一個揚棄意識形態敵對的轉折點，一個看到現實遠比拘泥於形式更重要的轉折點。戈爾巴喬夫其人已逝，他奠下了「歷史終結論」的幻想基礎，事實上也弔詭地成為「歷史終結論」的掘墓人。
FAQ：
戈爾巴喬夫曾經到訪過中國？
1989年5月15日，戈爾巴喬夫訪問北京，時任國家主席楊尚昆在機場舉行歡迎儀式。在華期間，他與時任中共總書記趙紫陽和中共中央軍委主席鄧小平分別舉行會晤。
戈爾巴喬夫如何評價鄧小平？
中國前外交部長李肇星回憶錄《說不盡的外交》提到，戈爾巴喬夫曾對他說：「在各國領導人當中，我最敬佩的是鄧小平先生。而我們那裏沒有鄧小平。」
戈爾巴喬夫如何看待兩岸問題？
1994年3月戈爾巴喬夫訪問台灣，與時任總統李登輝、副總統連戰等人會談。他當時表示，中國人的問題必須由中國人自己解決，而「第一步已經開始走了」。