美國宣布對台軍售　中國駐美大使館要求停止

美國政府於9月2日就總額11億600萬美元的對台軍售方案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。中國駐美大使館9月3日要求華府停止。



中國駐美國大使館發言人劉鵬宇重申，美國對台軍售嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報的規定，此舉鼓勵主張台獨的分裂勢力，導致台海緊張局勢升級。中方要求美國停止向台售武，並停止與台灣的軍事接觸，以避免緊張局勢進一步升級。

劉鵬宇向俄羅斯衛星通訊社表示：「中方強烈敦促美方信守承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止對台軍售和美台軍事聯繫，以免進一步損害中美關係以及世界和台海地區的穩定。中方將根據局勢發展，堅決採取合法和必要的回應措施。」

他強調，台灣是中國不可分割的一部分，美國向台灣出售武器，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益。

劉鵬宇說：「美方此舉違反國際法，向‘台獨’分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。」

台灣國防部9月3日表示，美國是基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。軍售方案包括「AIM-9X、AGM-84L」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」系統等，總額11億600萬美元。

台國防部對美國軍售決定表達感謝，並稱面對中國大陸近期在台灣周邊進行海、空軍事活動挑釁，同時頻密無人機騷擾，甚至以導彈穿越台灣上空，已對台灣形成嚴峻威脅。