英國保守黨黨魁選舉｜卓慧思「未來閣員」都有誰？K腳兼閨密在列

英國外相卓慧思（Liz Truss）正與前財相辛偉誠（Rishi Sunak）競逐保守黨黨魁、英國首相之位。英媒9月3日指，倘卓慧思勝選，有8個人或是其團隊的一員，當中包括經常與她唱k（卡拉OK，Karaoke）的密友高翠玲（Thérèse Coffey）。



▼這8人可能成為卓慧思團隊成員▼

●高翠玲（Thérèse Coffey）

●莫佩琳（Penny Mordaunt）

●柏斐文（Suella Braverman）

●關浩霆（Kwasi Kwarteng）

●巴德諾赫（Kemi Badenoch）

●韋桓德（John Redwood）

●祈維利（James Cleverly）

●施志安（Iain Duncan Smith）

高翠玲：衞生大臣、內政大臣或首席黨鞭

卓慧思的老朋友高翠玲傾向於留在內閣。現年50歲的高翠玲2010年當選薩福克海岸（Suffolk Coastal）議員，成為當地第一名女議員。

她自2019年9月擔任就業及退休保障大臣至今，擁有化學博士學位，曾在瑪氏和英國廣播公司（BBC）就職。

高翠玲2011年11月在自己的國會辦公室舉辦慶祝其40歲生日的私人派對，保守黨和工黨的男議員當時在跳舞和喝酒，而年輕的保守黨女議員，包括高翠玲、卓慧思和內政大臣彭黛玲（Priti Patel）在現場高歌。

▼高翠玲在派對上唱歌▼

While 6 million families went to bed last night in fear of the £20-a-week cut to Universal Credit, @ThereseCoffey, the woman overseeing the cut, was out singing "I've had the time of my life" at the Conservative Party conference. Disgusting.pic.twitter.com/t1lQhYX0ad — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) October 6, 2021

《每日郵報》指，她可能成為衞生大臣，《衛報》則稱，高翠玲可能是內政大臣或首席黨鞭。

莫佩琳：保守黨主席

現年49歲的莫佩琳在保守黨黨魁選舉中支持率排名第3，在第1輪投票中僅次於辛偉誠，一度被視為下任首相熱門人選。她2019年5月成為英國首名女防長，2021年9月就任國際發展大臣。

柏斐文：內政大臣

現年42歲的柏斐文擁有法國巴黎第一大學（Pantheon-Sorbonne）的法律碩士學位及紐約州律師資格。

倫敦旗幟晚報（Evening Standard）指，如果柏斐文成為內政大臣，由於她認為應從英國法官和歐盟（EU）手中奪回權力，內政部與司法機構或出現緊張關係。

關浩霆：財政大臣

現年47歲的關浩霆是卓慧思的親密盟友兼鄰居。他2010年當選議員並與包括卓慧思和藍韜文（Dominic Raab）在內書名保守黨議員合著書籍《Britannia Unchained》。這本書因以「世上最糟糕閒人」來形容英國工人而引發爭議。

圖為《Britannia Unchained》。（Amazon網站）

巴德諾赫

現年42歲的巴德諾赫曾擔任婦女及平等事務部長及倫敦議會議員。她或成為教育大臣。

韋桓德

現年71歲的韋桓德是前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）時期的首席政策顧問。

祈維利

現年52歲的倫敦消防隊（London Fire Brigade）前主席祈維利也習慣撲滅政治火焰，有望成為教育大臣或外交大臣。

施志安

報道指，現年68歲的英國保守黨前黨魁施志安被認為有可能重返部長級職位。