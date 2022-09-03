卓慧思拜相在望　「人肉手榴彈」作風硬朗　未上場先要戒失言？

英國保守黨9月5日將選出新黨魁，外交大臣卓慧思（Liz Truss）拜相呼聲高唱入雲。她在政壇有「人肉手榴彈」（Human hand grenade）的外號，既是指她作風硬朗、炸走障礙物，但也是指她可能會捅出亂子。



卓慧思是英國首相下任大熱門，但事實上在約兩年前，她在英國民眾之間的知名度並不高，據調查機構YouGov在2020年第4季數據顯示，當時不足一半受訪民眾認識她。自2021年9月出任外相後，她的知名度才慢慢上升。

1975年出生的卓慧思出身於支持工黨的中產家庭，但她未有跟隨，大學時期曾支持自由民主黨，之後則轉為加入保守黨。她畢業於牛津大學哲學、政治和經濟學系，從政前是會計師，曾在蜆殼公司（Shell）及電訊公司Cable & Wireless任職，又在智庫Reform當過副主任，至2010年在西南諾福克選區中勝選，進入議會，後來當過初級教育部長、環境部長、大法官、財政部首席秘書、國際貿易部長、平等部長及現在的外交大臣。

英國保守黨魁選舉：圖為2022年8月9日，英國保守黨魁選舉候選人、英國外交大臣卓慧思（中）在英格蘭達林頓出席拉票活動前，與支持者握手。（Getty）

「Instagram外交」

在英媒眼中，卓慧思注重個人公關，甚為看重形象，擔任外相的她在團隊內增設「電子媒體特別顧問」一職，並聘請首相府的前首席錄像製作人出任；她又被揭為出訪澳洲之旅額外聘請專業攝影師拍照；蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）更曾大爆自己與卓慧思私下對話，指卓慧思很想獲時尚雜誌《Vogue》訪問。

英媒2月曾戲稱在英國政府的社交媒體Flickr帳戶中，超過700張都是卓慧思的照片，幾乎每5小時就有一張新相，遠多於其他官員。卓慧思視察英國軍隊時穿軍裝在坦克上擺甫士、在紐約跑步的照片經常得到輿論注意，《衛報》曾戲稱她是搞「Instagram外交」。

▼部份英國政府發布的卓慧思外訪行程照片▼

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卓慧思加入政府內閣後，在政府內的外號是「人肉手榴彈」（Human hand grenade），這既是指她強硬、少妥協，會果斷打破一切障礙，但也是指她可能會捅出亂子，需要別人執拾爛攤子，《衛報》曾引述消息人士形容「任何經過她的東西都需要小心處理。」

卓慧思強硬的作風，令她獲部份英媒稱為「新鐵娘子」，但她過去言論不時惹起爭議，甚至因而得罪人，例如曾在談論母校時，批評母校「讓孩子失望」，引起社區人士不滿，2014年時批評英國進口芝士太多、是羞恥的事，引起反彈聲音，又或是在擔任司法大臣期間，她曾在議事堂稱可以用狗吠嚇走運毒到監獄的無人機，成為笑柄。

英國保守黨魁選舉：圖為2022年8月16日，英國保守黨魁選舉候選人、英國外交大臣卓慧思在蘇格蘭珀斯出席拉票活動。（Getty）

卓慧思在國內曾與蘇格蘭首席部長施雅晴就獨立公投問題發生爭拗，指摘對方是「想得到關注的人」，8月底，她被問及與法國總統馬克龍是友是敵時，僅回答「還沒有定論」，因此引起馬克龍不悅，據英媒引述歐盟外交官指，他們對卓慧思將上場感到憂慮，擔心再在脫歐問題上有爭拗。

《衛報》社論主張，卓慧思在下任首相競賽中領跑，但她通過擴大分歧而不是彌合分歧來取勝。在當選後能否團結盟友、團結國內，這些都將成為卓慧思未來面臨的挑戰。