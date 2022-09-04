卓慧思曾出軌戀上政壇導師　選戰前遭揭婚外情　險自毀前程

英國保守黨9月5日會選出新黨魁，英國外相卓慧思（Liz Truss）成為大熱門，有望拜相。她與丈夫奧利里（Hugh O'Leary）結婚逾廿載，這段婚姻曾經歷外遇風波：卓慧思與政壇導師爆出婚外情。當時仍是「政壇小花」的她更因此在2006年未能參選國會議員，差點賠上政治前途。



卓慧思與奧利里1997年在保守黨一場會議上相識，之後開始約會，約3年後，兩人步入婚姻禮堂，當時卓慧思年僅25歲，婚後她踏入政壇，開始發揮政治天賦。

卓慧思2019年2月情人節在社交網站上傳自己與丈夫的合照（IG@elizabeth.truss.mp）

她2001年代表保守黨參加國會議員選舉，出戰西約克郡（West Yorkshire）赫姆斯沃思（Hemsworth）選區，該區為工黨票倉，雖然她最終落選，但成功大幅拉近兩黨得票率，令保守黨人眼前一亮。

保守黨於是安排時任國會議員田銘祺（Mark Field）擔任她的導師，以栽培這位黨的未來棟樑。

田銘祺：圖為2017年12月15日，時任英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field，左）在美國紐約市出席聯合國安全理事會會議。（Getty）

保守黨人始料不及的是兩人日久生情，已婚的卓慧思戀上同樣已婚的田銘祺，雙雙出軌。這段婚外情持續約18個月至2005年6月結束，當時未為外界所知。

卓慧思繼續在政壇尋找機會，卡梅倫（David Cameron）2005年12月成為保守黨黨魁，為求令保守黨形象更開明，有意提拔更多女黨員成為國會議員，卓慧思因此受益，獲安排角逐布羅姆利和奇斯爾赫斯特（Bromley and Chislehurst）選區的議席。

該區是保守黨票倉，意味卓慧思大有機會當選，惟《每日郵報》2006年5月引述消息人士爆料，公開她與田銘祺昔日的婚外情，令事情生變。田銘祺最終離婚，卓慧思則保住婚姻，但政途受影響，她遭「拉下馬」，卡梅倫改派另一黨友參選。

卓慧思：圖為2022年2月15日，英國外交大臣卓慧思出席政府內閣會議後，離開倫敦唐寧街首相府。（Getty）

數年後的2009年10月，卓慧思勝出國會選舉西南諾福克（South West Norfolk）選區的初選，準備再次爭取成為國會議員，但婚外情一事又遭翻出，部份保守黨人認為這名年輕女將曾對丈夫不忠的事會破壞黨形象，令她再面臨斷送仕途的風險，保守黨人最終用投票決定此事，以132票對37票，決定保留卓慧思的參選資格。

卓慧思終在2010年5月成為西南諾福克選區的國會議員，事業之後扶搖直上，至2021年9月起擔任外交大臣。

她2019年時曾被傳媒追問昔日婚外情一事，她的回應是「我婚姻是真的幸福。」同年情人節她在社交網站上傳與丈夫的合照，並強調相中人是她一生中摯愛（love of my life）。