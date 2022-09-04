英國首相寶座之爭｜新揆首要應對能源費飆　兩候選人「開支票」

英國正在飆升的電力和天然氣價格、能源供應緊張和生活成本危機將是英國新首相面臨最主要、最緊迫的挑戰。兩位英保守黨黨魁候選人都就此「開支票」，卓慧思承諾快速反應，辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）的說法則較為保守。



有望當選的外相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）在《星期日電訊報》撰文稱倘若她當選，計劃在新政府上場的第一週內就能源費和能源供應立即採取行動。

她說會與新財相在9月晚些時候推出有關財政的舉措，對經濟採取更廣泛的一套行動。

圖為2022年8月23日，英國保守黨黨魁候選人卓慧思在伯明翰（Birmingham）參加husting（競選演講拉票活動）前在會場與支持者擁抱及合照。（AP）

她稱將採取「雙折」方式應對危機——為家庭和企業提供即時財政支持，同時努力解決因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）和烏克蘭戰爭導致的問題。

卓慧思接受英國廣播公司（BBC）訪問時又說，降低通脹是英國央行的職責。與此同時，政府需要盡政府所能幫助人們。她拒絕就是否會支持大幅加息發表評論，僅自稱「非常相信」央行的獨立性。

圖為2022年8月23日，英國保守黨黨魁候選人辛偉誠在伯明翰（Birmingham）參加husting（競選演講拉票活動）前在會場與支持者握手。（AP）

另一位候選人辛偉誠4日稱，當他被問及倘若當選，會否計劃實行停電。他稱不能排除所有可能性，英國正在面對一個真正的緊急情況。

他也補充說，不相信能為每一個人解決能源費上升的問題。

他說會為兩組人（收入最低人士及退休人士）提供直接的財政支持，但是，當被問及有多少人會受惠於他的計劃時，辛偉誠則以自己尚未知道國家財政狀況為而未有正面回應。