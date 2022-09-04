卓慧思拜相｜英國人為何如此期盼一位戴卓爾夫人

英國外相卓慧思9月5日當選保守黨黨魁。早在7月末，當被問到誰是英國保守黨有史以來最好的領導人時，兩位選人卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）與辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）不約而同地表示，是戴卓爾夫人。



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兩人對於戴卓爾夫人的推崇都不遺餘力。

卓慧思在一次競選活動時說：「她扭轉了我們國家的一個困難時刻。當我們看到柏林圍牆倒塌，看到自由、民主以及對我們對價值觀的自豪感影響到世界其他地方時，你知道，她是一個偉大的領導者，一個真正改變世界的領導者。」

辛偉誠則表示：「我有戴卓爾主義的價值觀。我相信努力工作、家庭與誠信的價值。我是戴卓爾的追隨者，我以戴卓爾追隨者的身份競選，也將以戴卓爾追隨者的身份執政。」

兩人都在向戴卓爾夫人靠攏。可正如英國歷史學家桑德斯（Robert Saunders）所言，「兩者都從戴卓爾的神話中挑選了一些方面，以滿足他們自己的政治目的。」他們為什麼要向戴卓爾靠攏？最簡明扼要的答案久是，為了獲得保守黨內的支持以贏得選舉。

問題是，他們的仿效是有效的，不僅是在保守黨內，在英國社會是有很大助力的。在約翰遜上台時，人們一度以為「保守黨已將戴卓爾拋在腦後」，然而這只是一種幻覺。原來社會也很自然地開始思念當時將英國拽出泥潭的戴卓爾夫人。必須要問，為什麼英國人如此期盼一位戴卓爾夫人。

戴卓爾夫人是英國史上第一位女首相。（Getty Images）

從最討厭到最懷念

戴卓爾，在卸任後的十幾年裏曾上榜「英國人最討厭的公眾人物」前三名，但近年來，愈來愈多的英國人卻開始懷念她。

如今的英國經濟面臨衰退。國際貨幣基金組織（IMF）的各國國內生產總值（GDP）數據顯示，按美元計算，印度的經濟規模在2021年最後一季已經超越英國，並且在2022年第一季擴大優勢。也就是說，英國的經濟規模被印度超越，降為世界第六大經濟體。這對於正竭力應對通貨膨脹危機的英國政府來說是一大打擊。

7月英國通脹率已經達到40年來新高的10.1%，能源和糧食價格高企，沒人能提出一個好的解決辦法。

而同樣在經濟衰退時期上任的戴卓爾，在1979年率領保守黨贏下大選，出任英國首相。她在任的11年間，正值兩伊戰爭爆發後的全球能源危機。從1979年到1981年，原油價格從每桶15美元漲到最高39美元，翻了至少一倍，給當時的英國經濟造成極大打擊。在那段時間，英國甚至要向國際貨幣基金組織尋求救助貸款。戴卓爾上台後大刀闊斧地改革稅制、推行私有化，並打贏了馬島戰爭，讓英國人重溫了一次「日不落帝國」的落日餘暉。

雖然戴卓爾也給英國造成了貧富分化增大、製造業衰退、家庭債務增高、工會權益削弱等諸多爭議與影響，但最直觀的結果是，英國經濟在她的任期內逆轉了衰退，通脹從1970年代的25%下降至個位數。隨着德、法等國的經濟增長放緩，起碼英國經濟結束了相對下滑。以至於如今幾乎每位保守黨首相，都聲稱自己要在經濟上繼承「戴卓爾主義」。

英媒《獨立報》稱，「戴卓爾是保守黨唯一真正感到自豪的領導人」。所以，參與此次競選的每個保守黨候選人，也都標榜自己要從戴卓爾身上繼承點什麼。

英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）在80年代主導西方世界的新自由主義經濟發展方向，提倡放任市場和縮減公共開支的政策。圖左美國前總統列根（Ronald Reagan）。（Getty）

一個字：亂！

對戴卓爾的期待，更能反映出英國社會心裏的鬱結所在。時代變了、英國的實力變了，認識到這些他們更加焦慮，所以期盼戴卓爾。

作為歐洲的島國，英國一直試圖在對於歐陸國家的獨立，和和對歐陸國家的制衡中間尋求最佳的平衡點，實現自己的利益最大化。回看過去這幾十年，從英國融入歐洲一體化到脫離歐盟，正是在這個平衡中掙扎的一個典型歷史周期。

英國經濟始終是在緩慢增長，或是陷入停滯，這是因為英國始終沒有趕上風口。在此過程中，全球發展中國家的實力增長和團結，更讓英國在一些殖民遺留問題上占不到任何便宜，這讓英國更加失落。畢竟，英國，曾是世界上的頭號霸主，通過殖民的方式統治過全球，這種統治者的思維，並不是一時就能消除的。

在域外找不到優勢，英國又把眼光移回了歐洲域內，開始把怨氣撒到歐盟身上。當英國感到歐洲一體化已經無法帶來足夠的好處，甚至會進一步束縛自己時，歐盟就成了各種矛盾問題的替罪羊。最終，英國脫離了歐盟。

然而，此時的英國更不具備對歐洲大陸搞平衡的實力和條件。這樣的落差則更加把英國推向了美國。隨着英國「脫歐」，所剩的選項更少，跟隨美國左右，成為重塑英國地位的現實選擇。英國更急於向美國證明自己的「價值」。這也就不難理解英國在俄烏衝突中的積極表現——在力挺澤連斯基的同時，還頻頻向法、德等國家施壓，要求這些國家加強對俄羅斯的制裁。英國，要替美國說一些美國不方便說的話，替美國做一些美國不方便做的事。

圖為2022年8月31日，兩名英國保守黨黨魁候選人辛偉誠（左）和卓慧思（右）在倫敦參加husting（競選演講拉票活動）之後站在台上的情形。（AP）

但其實，曾經的美國，在二戰之後，憑藉着實力的優勢，在百廢待興的歐洲甚至是世界，遊刃有餘地操弄着治與亂。然而今天的世界已經不是那時，今天的美國也不是當年的美國。美國已經沒有辦法肆意妄為。隨着美國影響力的變化，英國接下來的命運將更加難以捉摸。如果說，把英國比作一艘船，那這艘船，早已失去自我驅動力，只能隨波逐流、飄忽不定。

回顧英國的亂：當下的政治亂局，本質是場治理之亂——約翰遜政府置英國民眾利益於不顧，無視民眾的訴求；面對治理之亂，約翰遜的選擇，卻是以亂治亂——利用俄烏衝突轉移國內注意，非但不解決問題，反而做出以亂治亂這種選擇。且不說其他，當下的結果顯而易見——英國經濟，正在為美國的錯誤決定承受代價。俄烏衝突爆發以來，制裁導致英國物價飛漲，通脹創40年來最高水平。英國的牛奶價格上漲了20％，天然氣價格上漲了40％，電費與取暖費迅速攀升，80%的英國人遭遇不同程度的物資短缺。

一個國家如果沒有自己的定位和方向，一味做其他國家的追隨者，下場，只會是如此。一步錯步步錯——英國仍然活在過去的殖民榮光里，沒能及時認清自己相對實力與地位的變化。說白了，時代變了、英國的實力變了，但是英國的思維沒有跟着轉變過來。今年，英國政壇的亂局看似是偶然事件，其實背後有着必然的趨勢。

去年，英國主辦G7峰會，時任首相約翰遜說了這樣一句話：80年前，丘吉爾和羅斯福站在一起，承諾要給世界一個更好的未來。今天，美國總統拜登和我也這樣做了。足可見，英國人對歷史榮光的懷念和想像。但我們都知道，英國已經一去不回頭。

危機愈是深重和複雜，人們就愈渴望一個充滿個性和魅力的強人來領導，如今的英國就是如此。英國劇作家黑爾（David Hare）表示，「如果戴卓爾在新冠肺炎疫情期間掌權，我認為不會有這麼多人死去」。是啊，這是多質樸的一個想像和訴求。