東方-2022軍演︱中俄軍艦演練攻擊敵方潛艇　南昌號擊中傘靶

《解放軍報》9月4日稱，9月3日下午，「東方-2022」（Vostok 2022）演習舉行全員全裝全要素實兵實彈合練。中國參演部隊陸上、空中力量在謝爾蓋耶夫斯基訓練場參加合練，海上力量在日本海相關海域參加合練。



各國部隊9月2日下午繼續按計劃展開訓練。在日本海相關海域，由南昌艦、鹽城艦、東平湖艦組成的中方艦艇編隊組織對空實彈射擊演練。

其中南昌艦按指令發炮，將數千米外的傘靶擊落，它們隨之墮海。

報道稱接下來數天，海上編隊將繼續在日本海展開聯合機動、對海射擊等多個科目演練。

俄羅斯國防部9月3日亦有公布有關演習的消息，稱俄中艦艇編隊在演習期間，在日本海進行火炮射擊。

俄羅斯衛星通訊社4日稱，俄羅斯國防部稱，在演習期間，俄羅斯太平洋艦隊和解放軍海軍的軍艦在日本海中部演練聯合搜索和攻擊假想敵潛艇科目。

俄國防部在通報指出：「在空中偵察過程中，使用聲吶探測的卡-27PL 艦載直升機的機組人員在該區域發現了潛艇行動跡象。俄中艦隊船員進行了搜索區域劃分，並開始反潛戰術行動。『俄聯邦英雄阿爾達爾・齊堅扎波夫』號護衛艦發現了潛艇。潛艇無視取得聯繫的嘗試，並試圖離開該區域。」

船員使用Paket-NK反潛系統模擬對潛艇發動攻擊，Ka-27PL直升機則對其使用深水炸彈。太平洋艦隊的一艘潛艇被制定扮演假想敵潛艇。

「東方-2022」演習9月1日至7日進行，演習共有5萬多名軍人參與，出動5000多件武器和軍事裝備，其中包括140架飛行器，60艘戰艦、快艇和保障船。

除俄羅斯外，阿塞拜疆、阿爾及利亞、亞美尼亞、白羅斯、印度、哈薩克、吉爾吉斯、中國、老撾、蒙古、尼加拉瓜、敘利亞和塔吉克斯坦的官兵也參加是次演習。