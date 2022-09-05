美國批准11億對台軍售案　國台辦：民進黨「以武拒統」必遭嚴懲

台灣國防部表示，美國政府於9月2日就總額11億600萬美元的對台軍售方案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國台辦發言人朱鳳蓮9月5日回應，「正告民進黨當局，企圖『以武拒統』，勾連外部勢力謀『獨』挑釁，注定失敗，必遭嚴懲。」



朱鳳蓮表示，「我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。美方的售武行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，是對「台獨」勢力的縱容支持，是對台海地區和平穩定的破壞。」

朱鳳蓮說，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

最後，她強調，「正告民進黨當局，企圖『以武拒統』，勾連外部勢力謀『獨』挑釁，注定失敗，必遭嚴懲。」

台灣國防部9月3日表示，美國是基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。軍售方案包括「AIM-9X、AGM-84L」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」系統等，總額11億600萬美元。

國防部對美國軍售決定表達感謝，並稱面對中國大陸近期在台灣周邊進行海、空軍事活動挑釁，同時頻密無人機騷擾，甚至以導彈穿越台灣上空，已對台灣形成嚴峻威脅。