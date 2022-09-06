颱風軒嵐諾迫近韓國濟州　料早上登陸慶尚南道南岸

強颱風「軒嵐諾」（Typhoon Hinnamnor）正在迫近韓國。該國氣象廳9月6日下午4時公布，它下午3時已在濟州西歸浦西南海域270公里海面掠過，正以時速30公里朝東北方向移動。



韓國氣象廳預測，「軒嵐諾」今晨1時左右接近濟州，今晨3時抵達釜山西南190公里海域，上午7時左右登陸慶尚南道南海岸，將成為2022年在韓登陸的最強颱風。

當局預料它早上9時抵達釜山市東北偏北方向130公里處，隨後再次朝東部海域方向移動。

據韓國機場公社5日消息，受惡劣天氣影響該國已有361個航班取消。截至當天下午2時，定於當天在全國各地機場起飛的220個航班中有48個班次被取消。若加上已前一天確定停飛的313個班次，共有361個班次被取消。

中國中央氣象台9月5日下午6時發布颱風藍色預警稱，6日下午「軒嵐諾」由超強颱風級減弱為強颱風級，下午5時其中心位於浙江省朱家尖島東偏北方向約385公里的東海北部海面上，就是北緯31.6度、東經125.9度，中心附近最大風力有15級（48米/秒），中心最低氣壓為940百帕，七級風圈半徑350至400公里，十級風圈半徑120至150公里，十二級風圈半徑30公里。

當局預計「軒嵐諾」將以每小時35至40公里的速度向東北方向移動，移速逐漸加快，強度逐漸減弱，6日早上到上午登陸或擦過韓國南部沿海，之後進入日本海向東北方向快速移動，並逐漸變性為溫帶氣旋。