岸田文雄冀藉中日邦交正常化50週年　爭取對話改善關係

日媒9月5日報道，日本首相岸田文雄有意藉邦交正常化50週年之機與中國積極展開對話，改善與華關係，其中包括商界要求與最大貿易夥伴中國穩定關係的意向。



共同社5日報道，日本外相林芳正2日在記者會上指，有必要靠日中雙方的努力，構建有建設性且穩定的關係，又強調與在日本周邊加強軍事活動的中國進行溝通的重要性。

林芳正明確表示日中對話大門始終敞開，還展現積極姿態，冀借9月聯合國大會之機，實現與中國國務委員兼外長王毅舉行會談。聯合國大會9月21日至27日舉行。

報道指，日中兩國在邦交正常化50週年前夕已開始激活對話。日本國家安全保障局長秋葉剛男8月17日與中國中共中央政治局委員楊潔篪舉行長達7小時會談。據日中外交消息人士透露，秋葉就岸田與中國國家主席習近平9月以視像方式舉行會談詢問了中方的意向，楊潔篪表示將向上面報告。

中日外相原定8月4日舉行會談，但因美國國會議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西或佩羅西）訪問台灣遭中方臨時取消。中國批評包括日本在內的七國集團（G7）對於佩洛西訪台的回應。

中日外長最後一次會晤於2020年11月舉行。