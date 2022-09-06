扮文青散步路軌旁「打卡」 印度17歲青年被火車高速衝擊重傷
撰文：ETtoday
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印度南部泰倫加納邦17歲少年拉吉（Ch Akshay Raj）為了拍攝Instagram影片，在火車經過時，竟然玩命站在鐵軌旁邊，結果當場被火車撞飛，導致臉部、腿部嚴重受傷，差點因此喪命。
青年為拍IG影片，不慎被火車撞倒：（慎入，部份圖片或令人不安）
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事件9月4日發生在卡齊佩（Kazipet）火車站附近，影片中可看到，17歲少年拉吉當時正在拍攝短影片，當火車從他身後衝過來時，他還雙手插口袋，低頭假裝文藝青年在鐵軌旁邊散步，結果慘遭火車高速撞飛，幫忙拍攝的朋友看到後，嚇得立即上前查看。
拉吉被火車撞飛倒地後，可看到腿部當場脫臼，耳朵則流出鮮血，後來在鐵路警察幫忙下被緊急送醫，雖然臉部和腿部嚴重受傷骨折，但是幸運保住一命。影片後來在網絡上瘋傳，警方呼籲民眾不要在鐵軌附近行走，以免發生危險。
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