台東林先生今（6）日因爬高取物不慎摔落，遭魚竿刺穿下顎和眼眶，在醫生準備清創手術時，忽然下床包著尿布赤身離開醫院，醫護人員和家屬一路跟隨苦勸，才將他帶回繼續手術。



今日清晨台東縣消防局接獲通報，林先生遭魚竿「穿破頭」，消防局前往，發現林先生被一支魚竿從下顎穿到右眼，於是利用器具將魚竿切斷後將男子緊急送醫。

林先生送醫過程意識清楚，不過因為在頭部的魚竿還有40公分長，再度請消防人員拿工具前往切除。

當醫生將魚竿從眼眶取出，準備手術清創時，林先生說「想到外面走走」，醫生考量安全不准病人離開，但病患忽然下床，走出醫院，往豐樂工業區走了約1.5公里，最後在家屬和醫院人員合力下帶回醫院，目前進行清創治療中。

男子赤裸上身走了約1.5公里， 經過員警和醫護勸導後，才上救護車回醫院。（聯合報）

台東馬偕醫院表示，林姓病患經急診處理後等待上開刀房手術，病人要求要出去外面，急診主任王仲毅以安全為由拒絕，不料病人從病床上離開，警衛在大門口攔阻無效，就一路從長沙街經蘭州街上康樂橋。

急診室2名警衛、醫生鄭宏熙、護理長鄭敏華及護理師等團隊一路跟隨規勸，最後到工業區內盛發重機修理廠，病患終於被救護人員勸上救護車就醫。

院方表示，林姓患者有左下顎至右眼框穿刺傷，意識清楚，經急診緊急處置後，目前進開刀房進行清創及神經、血管、肌肉修補手術，後再轉加護病房觀察。