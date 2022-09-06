卓慧思正式成為英國首相　英女王打破傳統改在蘇格蘭任命

卓慧思（Liz Truss）正式成為英國首相，她9月6日前往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡覲見英女王，獲正式任命。英女王要求她籌組新政府。



英女王在位長達七十年，卓慧思成為第15位獲女王任命的首相。

打破70年傳統

白金漢宮（Buckingham Palace）之前在8月31日表示，現年96歲的伊利沙伯二世9月6日會在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接見新首相，而不是一直以來的白金漢宮或溫莎堡（Windsor Palace）。

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白金漢宮沒交代原因，不過外界普遍認為是與伊利沙伯二世最近行動不便有關，而提早公布安排，就是為了避免新首相在最後一刻改變行程的問題。

英國《獨立報》引述消息人士指，英女王是獲建議留在蘇格蘭城堡內。她正在當地過暑假。