卓慧思正式成為英國首相 英女王打破傳統改在蘇格蘭任命
撰文：成依華
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卓慧思（Liz Truss）正式成為英國首相，她9月6日前往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡覲見英女王，獲正式任命。英女王要求她籌組新政府。
英女王在位長達七十年，卓慧思成為第15位獲女王任命的首相。
打破70年傳統
白金漢宮（Buckingham Palace）之前在8月31日表示，現年96歲的伊利沙伯二世9月6日會在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接見新首相，而不是一直以來的白金漢宮或溫莎堡（Windsor Palace）。
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白金漢宮沒交代原因，不過外界普遍認為是與伊利沙伯二世最近行動不便有關，而提早公布安排，就是為了避免新首相在最後一刻改變行程的問題。
英國《獨立報》引述消息人士指，英女王是獲建議留在蘇格蘭城堡內。她正在當地過暑假。
卓慧思當選會如何影響中英關係？
卓慧思（Liz Truss）2021年9月就任英國外相後，曾多次發言批評北京打壓香港，又表明英國不會放棄香港，引來北京不滿。外界預料卓慧思當選後，中英關係會進一步轉差。
卓慧思有什麼政治承諾？
卓慧思稱將兌現低稅收承諾，並將提出一項大膽的計劃，削減稅收，促進經濟增長，並將處理能源供應方面的長期問題。