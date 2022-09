瑞典首相發錯Tweet誤祝賀錯版卓慧思　「她」雀躍回應：期待見面

卓慧思(Liz Truss)篤定出任英國首相,多名政治人物紛紛在Twitter送上祝賀,但當中發生小插曲,部份人如瑞典首相安德松(Magdalena Andersson)錯誤標示卓慧思的用戶名稱。「錯版卓慧思」也幽默回應稱期待與瑞典首相見面,還開玩笑叫對方準備瑞典肉丸。



「錯版卓慧思」名為特拉塞爾(Liz Trussell),她的Twitter帳號早在2009年開設,用戶名稱為@liztruss,剛巧與卓慧思(Liz Truss)的英文名字相同,至於正版卓慧思的用戶名稱則是@trussliz,此造成部份英國議員與瑞典首相在發文談及卓慧思時標記了「錯版卓慧思」。

瑞典首相安德松9月5日發文指,祝賀卓慧思接任英國首相,瑞典與英國將繼續深厚與全面的合作,稱這對兩地國民、經濟與國安來說都是重要。帖文誤標記特拉塞爾後,她同日興奮回應稱「期待早日探訪,準備好肉丸吧!」(Looking forward to a visit soon! Get the Meatballs ready)瑞典首相其後刪除了帖文。

特拉塞爾突然成為焦點,她對此也不亦樂乎,不斷與網民一起開玩笑,還笑稱自己很快會與英女王會面。