卓慧思當選英國首相　多次批評北京　表明「英國不會放棄香港」

卓慧思（Liz Truss）她在擔任外相期間，表明英國不會放棄香港，反對北京打壓香港民主派的行動。



卓慧思在2021年9月就任首相後，多次發言批評北京打壓香港的言論。英國12月發表每半年一次對香港民主自由報告，卓慧思批評北京「全方位打壓香港新聞自由及公民社會」。

在2022年3月，卓慧思譴責香港政府把香港觀察（Hong Kong Watch）視為可能違反香港國安法。卓慧思批批針對香港觀察是「試圖讓那些在香港捍衛人權的人保持沉默」，稱其不可接受。

圖為6月23日，香港在慶祝回歸25周年前播放的國家主席習近平過去訪港片段。（Getty）

在6月30日，卓慧思發表香港回歸25周年講話。批評北京實施《國家安全法》，侵蝕香港政治和公民權利，指責當局為打壓反對派，將異議定義為刑事犯罪，驅逐任何說真話的人。

卓慧思表示，「根據具有法律約束力的《中英聯合聲明》，中國同意維護香港的高度自治和權利和自由。」

「英國對香港及其人民的歷史性承諾經久不衰，這是為什麼我們繼續挑戰中國違反其在聯合聲明上具有法律約束力的承諾。我們在世界舞台上與七國集團伙伴站在一起，譴責香港自治，政治和公民權利遭受持續侵蝕。」

同日她在《泰晤士報》發表文章，指香港一直是自由的堡壘和繁榮的典範，在香港「重獲自由」之前，英國不會止息。