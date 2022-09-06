卓慧思上任後會做什麼？傳凍結家庭能源費1年半　援助企業400億鎊

英國新首相卓慧思（Liz Truss）9月6日正式上任後，她會推出哪些政策應對能源危機、通脹危機備受關注，據英美傳媒引述消息指，卓慧思有意凍結家庭能源費1年半，又準備向企業提供規模達400億英鎊的支援計劃。



英國廣播公司（BBC）引述消息報道，卓慧思計劃把今個冬天和明年的家庭能源費用凍結在當前水平，然後能源公司將通過政府擔保貸款來彌補市場批發價格與他們向客戶收取價格之間的差距。

報道稱，該計劃可能耗資1000億至1300億英鎊。

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支援企業應對能源成本

彭博社（Bloomberg）則報道，卓慧思正在制訂一項為企業提供400億英鎊支援的計劃，以降低他們的能源費用，該計劃會協助企業應對飆升的能源成本。

彭博社記者威克姆（Alex Wickham）指，卓慧思正考慮兩個選項，一是設定企業要支付的保證單位價格，所有能源供應商須向公司提供某百分比或某單位的降價。