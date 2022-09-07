卓慧思就職英國首相後演說提3大方針　本周先處理能源危機

英國新首相卓慧思（Liz Truss）9月6日正式上任。她就職後發表演說，表示英國正面對俄烏戰事和新冠肺炎帶來的全球性挑戰，揚言會推行「大膽的計劃」改革英國，並提出三大施政方針，包括減稅和處理能源危機，有信心國家能「渡過難關」。



英國原首相約翰遜（Boris Johnson）6日卸任，正式向英女王辭職後，卓慧思同日前往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡覲見英女王接受任命，成為新任首相。

卓慧思稍後即回到唐寧街10號發表就職演說，她首先宣布已接受英女王邀請籌組政府，感謝約翰遜在脫歐、新冠肺炎疫苗和對付俄羅斯方面的貢獻，並指出英國正面對俄烏戰事和新冠肺炎帶來的全球性挑戰。

其後，卓慧思表示現在是時候處理阻礙英國發展的問題，包括要建造道路、房屋和快速寬頻，減輕家庭負擔，讓英國成為「有抱負的國家」。

她提出三項要首先處理的工作：

第一項關於經濟，聚焦於「讓英國重新運作」，內容包括減稅和改革稅制，促進企業帶來的增長和投資，從而令英國能運作、建設和成長。她又承諾國家會建設更多醫院、學校和寬頻網絡。

第二項關於能源。她承諾立即處理「普京的戰爭」造成的能源危機，本周會採取行動應付能源價格高企問題，以及保障未來能源供應。

第三項針對國民醫療。她表示會讓民眾能預約看醫生，得到他們需要的國民保健署服務，使醫療服務站穩陣腳。

英國目前正面對通脹危機，卓慧思執政後會推出哪些政策應對一直備受關注，英美傳媒較早前引述消息指，卓慧思有意凍結家庭能源費1年半，又準備向企業提供規模達400億英鎊的支援計劃。