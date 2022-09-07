印度科技重鎮班加羅爾暴雨成災　巴基斯坦洪患災民面臨飢荒

南亞受暴雨侵襲。印媒9月7日稱，印度科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）在過去3天下大雨，目前再受洪水影響，市內出現停水、停電、交通受阻的情況。



《今日印度》（India Today）9月7日稱，暴雨淹沒班加羅爾的道路、淹沒房屋、導致電線斷裂、交通堵塞，很多人被困在路上或家中，救援人員出動小艇和拖拉機來救出災民。

班加羅爾的供水公司9月5日稱，在100公里外的一個抽水站被淹沒，因此他們須停止向市內50多個地區供水兩天。

英媒9月6日稱，由於班加羅爾的街道和道路被洪水淹沒，導致交通混亂，當地很多公司要求員工在家工作。

巴基斯坦水災：巴基斯坦受水災侵襲，考古遺址「摩亨朱達羅城」在暴雨中受破壞。圖為2022年9月6日，「摩亨朱達羅城」的外觀。（AP）

巴基斯坦面臨飢荒

鄰國巴基斯坦也受水災困擾，當地面臨飢荒。在重災區信德省（Sindh），很多災民得不到支援，面對糧食及藥物短缺的情況。《衛報》9月6日稱，當地災民侯賽因（Khadim Hussain）指，政府將災民視為昆蟲。他說：「我們被困。我們失去所有財物，我們需要食物、藥物和援助。」

非牟利慈善組織埃迪基金會（Edhi Foundation）負責人埃迪（Faisal Edhi）說：「水災中的倖存者可能會餓死。」

美聯社9月7日稱，巴基斯坦考古遺址「摩亨朱達羅城」（Mohenjo Daro）在暴雨中受破壞。報道指，「摩亨朱達羅城」的負責人阿巴西（Ahsan Abbasi）9月6日說，洪水沒直接侵襲「摩亨朱達羅城」，但遺址在暴雨中受破壞，幾道建於近5,000年前的牆倒塌。