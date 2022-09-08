印尼發現一具3.1萬年前人骨　或是史上最早截肢證據

一批澳洲及印尼的考古學家9月7日在《自然》（Nature）科學期刊發表研究報告，指在印尼一個洞穴內發現一具有3.1萬年歷史的骸骨，其左腳有部分似被切斷，推斷可能是史上最早的截肢紀錄。



美聯社及《衛報》報道，該批考古學家2020年在印尼東加里曼丹島省（East Kalimantan）一個洞穴內尋找古代岩石藝術時，意外發現這具男性骸骨。研究人員利用放射性定年法，分析骸骨上的牙齒和沉積物，推斷它有3.1萬年歷史。

該副骸骨普遍完整，但失去部分左腳，左足亦下落不明。經研究人員分析後，發現左腳骨有完整和斜切痕跡，而且沒有感染和骨折迹象，因此認為腳骨是被細心移除。

研究人員估計，該名男子可能在年幼時期被截肢，之後活多六至九年離世。而這次發現亦顯示，史前人類已有足夠醫學知識，進行不會引起嚴重失血或感染的手術。至於該名男子如何被截肢，專家推斷或是透過尖石所致。

在今次發現之前，最早的人類截肢紀錄是大約7000年前，一名法國農夫切斷前腕。科學家曾估計，複雜的醫療方式在1萬年前人類進入農業社會時開始發展，因此專家在印尼的發現，除了改寫人類對醫學認識的歷史外，同時亦顯示當時的人類如何照顧傷殘人士的情況。