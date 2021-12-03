奧地利醫生「鋸錯」病人腿部　本剩一腿變雙腳截肢　罰款2700歐元

奧地利一名外科醫生今年5月因為個人疏失，居然「鋸錯」病患的腿，最終於1日被判處2700歐元（約2.38萬港元）的罰金。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，今年5月18日，奧地利東北部奧地利邦的弗賴施塔特鎮（Freistadt）一家診所的外科醫生意外「標記錯誤」，導致原先病患要截肢的是左腿，最終直到更換繃帶時才發現「鋸成右腿」，最終該病患仍需要將「僅存」的一條腿截肢。

法院副院長艾辛格（Walter Eichinger）指出，這位現年43歲的外科醫生1日被判處罰款，原因列為「嚴重疏忽造成身體傷害」。

事發當時，醫院也發表聲明，稱這是「人為錯誤造成的悲劇錯誤」，並表示「我們還想確認，我們將盡一切努力解開案件，調查所有內部流程並對其進行批判性分析，將立即採取任何必要措施」。

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