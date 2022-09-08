加拿大連環持刀襲擊事件　最後一名疑犯落網後死亡

加拿大警方9月7日宣布，薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）導致10死18傷的連環持刀襲擊事件，最後一名疑犯邁爾斯（Myles Sanderson）被通緝四天後落網。



加拿大《環球新聞》（Global News）及美聯社報道，警方接報指一名懷疑與持刀襲擊案有關的人士駕駛一輛失車在薩斯喀徹溫省瓦科鎮（Wakaw）出沒，最終皇家騎警在另一城鎮羅瑟恩（Rosthern）截獲疑犯。警方稱，邁爾斯7日下午在拘留期間出現醫療危急（medical distress）情況，送院後死亡，未有詳細交代死因。

這宗襲擊事件發生於4日，30歲的邁爾斯與31歲兄長達米恩（Damien Sanderson）在一個原住民地區行兇，造成10死18傷，受害者包括一名14歲兒童和一名77歲老翁。衛生部門指，目前仍有10名傷者留醫，其中2人情況危殆。

警方5日起訴疑犯兩兄弟三項一級謀殺罪、一項企圖謀殺罪及一項非法侵入民居罪，但發現達米恩已經死亡，當局正調查他是否遭邁爾斯殺害。

邁爾斯過往有不少犯罪紀錄，曾被判罪名成立59次，包括因為襲擊和行劫罪入獄四年，但在今年2月獲准假釋。警方5月通緝對方，指他可能違反保釋條件。而法庭紀錄顯示，今次襲擊案的其中一名死者，曾在7年前被邁爾斯襲擊。當地公共安全部長曼迪仙盧（Marco Mendicino）稱，將調查假釋裁決委員會批准邁爾斯出獄的理據。