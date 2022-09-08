疫情｜中國吸入式疫苗或帶來更大保護力　黏膜免疫築起第一道防線

中國批准全球首個吸入式新冠疫苗，作為加強劑使用。新疫苗經口腔吸入就能獲得免疫能力，除能解決傳統人們對打針的恐懼外，相信亦較傳統疫苗更能有效阻止新冠病毒的感染。



新的吸入式疫苗由天津康希諾生物製藥公司開發，成分與在國內已經上市的疫苗相同，不過由注射改由吸入取代。使用時需含住噴劑杯口，吸完內部的氣體，憋氣5秒以完成接種，使用方法與其他吸入式的藥物差不多。

目前尚未知道疫苗能帶來多大的保護效果，因目前中國大陸只有一小部分人曾感染新冠病毒，而注射疫苗的保護力對Omicron變種十分有限。康希諾亦未公布其第三期的臨床實驗數據，僅表示已完成了相關研究。

圖為9月2日，中國國際服務貿易交易會，陳列着中國製疫苗。（AP）

不過，理論上吸入式的疫苗可以帶來較大的保護力。吸入式的疫苗讓疫苗直接對氣管及肺部的黏膜產生作用，帶來黏膜的免疫。而正好新冠病毒經空氣傳播，黏膜形成的第一道防線可更有效抵禦新冠病毒。

港大病毒學教授金冬雁表示，這新的疫苗可能對中國特別重要。因全球多國人口都有混合類的免疫，來自疫苗接種及感染病毒的免疫力，而這可能與誘導的黏膜免疫類似。

類似的疫苗在印度亦剛推出，印度在9月6日核准了藥廠Bharat Biotech的鼻噴式新冠肺炎疫苗。與中國的吸入式疫苗相同，都是為針對黏膜細胞達到免疫效果，不過使用的是鼻噴而非吸入式。

新的疫苗除保護效果外，能否阻止人與人之間的感染也是焦點之一，但這需要時間和數據才能確認。國家孳品監督管理局同意新疫苗納入緊急使用，但何時上市仍需經行政審批程序，暫時未知正式何時才正式上市。