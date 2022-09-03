復必泰疫苗｜英國MHRA批准Omicron二價輝瑞疫苗作為加強劑

英國藥品與保健品監管局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）9月3日批准輝瑞改良版新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗作為追加劑。這款二價疫苗適用於12歲及以上人士。



MHRA稱當局是基於臨床試驗數據做出這項決定。數據顯示，輝瑞這款二價疫苗作為追加劑，能對Omicron和原始病毒株產生強烈的免疫反應。

在加強劑每一劑「Comirnaty二價 Original/ Omicron」疫苗中，一半的疫苗（15微克）針對原始病毒株，另一半（15微克）針對 Omicron（BA.1）。

安全性監測顯示，被觀察到的副作用與原版疫苗加強劑劑量所見的副作用相同，並且通常是溫和的，以及能自行恢復過來的，並且沒有發現新的嚴重安全問題。

美國食品藥品監督管理局（FDA）2022年8月31日分別向輝瑞（Pfizer）-BioNTech與莫德納（Moderna）的新版疫苗加強劑批出緊急授權。新疫苗針對Omicron BA.4及BA.5變異病毒株，預料會較現時的疫苗更具防護能力。圖為2022年8月由美國藥廠輝瑞提供的照片，可見更新版疫苗在密歇根州生產的情形。（AP）

MHRA在8月15日宣布批准一種針對的、經更新的莫德納（Moderna）疫苗。它針對新冠病毒原始版本及Omicron變種病毒。在批准針對變種病毒而製的疫苗方面，英國成為全球第一國。

《衛報》稱自9月5日起英國數以百萬計住在養老院人士、工作人員與無家者將受邀前去接種加強劑，預防秋冬季疫情蔓延。

其他醫護人員以及高危群體，包括75歲以上和免疫力弱的人，7日起可預約接種加強劑。

「輝瑞疫苗」由輝瑞與BioNTech聯合研發。這款名為BNT162b2的疫苗在中國大陸及港澳的商品中文名稱是「復必泰」，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。