疫情｜美國FDA批准二價疫苗　新疫苗可取代舊疫苗提供保護

美國食品藥品監督管理局（FDA）8月31日分別向輝瑞（Pfizer）-BioNTech與莫德納（Moderna）的新版疫苗加強劑批出緊急授權。新疫苗針對Omicron BA.4及BA.5變異病毒株，預料會較現時的疫苗更具防護能力。



據美國FDA的指引，12歲或以上的人士在兩個月前接種新冠疫苗後，可接種新的輝瑞BioNTech疫苗；莫德納的疫苗年齡限制則在18歲或以上，同樣是以兩個為標準。新疫苗自9月5日起開始接種。

據美國加州大學三藩市分校的傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）指出，除了年齡限制的差異外，疫苗間沒有實際差異。兩種疫苗都使用mRNA技術，以提供保護。

圖為7月19日，密西西比州傑克遜一間疫苗接種中心，醫護人員正在準備疫苗。（AP）

新疫苗特色是針對Omicron目前廣泛流行的BA.4及BA.5病毒株，是一種可同時抵禦兩種變種病毒株的二價疫苗。BA.4及BA.5目前已成為美國及全球多個國家的主流病毒株，舊有疫苗雖然仍可預防感染後出現重症，但對病毒本身的防禦能力一般，新疫苗有望增強防禦力。

新的疫苗亦將取代舊疫苗，讓身體產生免疫能力對抗BA.4及BA.5變異病毒株。

新疫苗僅在動物身上測試，未在人體上測試成效。但科學家指出因疫苗製作方法相同，與舊疫苗成份沒有明顯分別。陳子平以蛋糕形容：巧克力蛋糕成份是巧克力、糖和麵粉，現在有如使用更多的巧克力而已。

不過對於未來是否每年都要接種新的加強劑，有如流感一樣，陳子平指出取決於病毒的繁殖和變異速度。如果疫情每年增加且可預期，那便可能需要每年接種。至於是否需要每次研發新的加強劑，需看病毒是否再出現變異，若病毒一直維持原狀，那便不需要研發新的疫苗。