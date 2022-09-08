英女王別墅經Airbnb出租　最平2,140港元租一晚體驗王室生活

美媒9月7日稱，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在美國共享住宿平台Airbnb出租一間位於諾福克郡（Norfolk）桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）的別墅。



報道指，這別墅每晚租金為237英鎊（約2,140港元）至354英鎊（約3,197港元），平民可藉此機會租住、體驗王室生活。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）9月7日稱，英女王出租的別墅曾是其首席園丁的住所，它樓高兩層，有四間睡房、兩間浴室。別墅每次最多可供8人和3隻狗入住，它旁邊設有休閒花園，入面有燒烤設施。

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報道指，根據Airbnb上的介紹，別墅內的所有的傢俱和畫作，都曾被放置在王室成員的住所中。住客可步行前往桑德靈厄姆莊園的遊客中心、咖啡室、及博物館。

別墅是在桑德靈厄姆莊園內，最接近桑德靈厄姆宮（Sandringham House）的建築物。根據傳統，王室成員在桑德靈厄姆宮過聖誕節和新年。

英女王：圖為2022年9月6日，英女王伊利沙伯二世身處蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，她準備任命英國新首相卓慧思。（AP）

民眾若希望入住英女王出租的別墅，就須盡快預訂，因為目前已有很多人想成為它的住客，今年、明年的大部份日子都已被預訂。