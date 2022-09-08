卓慧思公布凍結家庭能源費每年不多於2500鎊　解禁壓裂法開採油氣

英國新首相卓慧思（Liz Truss）9月8日公布凍結一般家庭能源費用兩年的紓困計劃，包括天然氣與電力帳單，自10月起生效，上限定於每年不多於2500英鎊（約2.26萬港元）。她又宣布將撤銷禁止以壓裂法開採頁岩天然氣的法令，增加能源供應。



卓慧思指，新措施將讓每個家庭平均一年節省1000英鎊（約9,061港元）。據她所指，企業也將獲得約6個月的支援。

天空新聞台指，有關措施預計耗資數百億元，將通過更多政府借款來提供資金。

工黨：勞動階層埋單

英國在野工黨主張凍結計劃的所需費用，應該通過對石油和天然氣生產商徵收暴利稅（Windfall tax）來支付，卓慧思之前已排除使用這個方法。

工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）7日批評稱，卓慧思反對暴利稅，讓能源公司留有巨額利潤，他指新首相的計劃將使勞動階層人民為此埋單。

解禁壓裂法開採油氣

卓慧思又公布將撤銷對壓裂法開採頁岩天然氣的禁令，以增加能源供應。

英國政府過去在2019年11月開始停用壓裂法開採頁岩天然氣，當時稱鑑於北海石油與天然氣監管局（OGA）的研究報告指壓裂法（fracking）有觸發地震的風險，全面暫停以此開採地下頁岩天然氣。