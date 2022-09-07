卓慧思內閣｜祁湛明擔任新外相　延續卓慧思對華強硬政策

祁湛明（James Cleverly）將成為卓慧思（Liz Truss）新內閣的外相，他是卓慧思的堅定支持者，在黨魁選舉開始時已站在她的一邊。外界預期祁湛明會繼續維持卓慧思的鷹派作風，包括對華強硬的政策。



早在卓慧思公布內閣名單前，祁湛明已是外界預料的人選。他在卓慧思及前任藍韜文（Dominic Raab）擔任外相的時候，在外交部工作。他還擔任過保守黨聯合主席，並在內閣辦公室和現已解散的脫歐部門擔任部長職務。

在英國國家通訊社（PA）訪問他，問道若卓慧思邀請他擔任外相時會否接受，祁湛明的回應是：「為何我會拒絕呢？」

在對華上，祁湛明的外交與卓慧斯同樣鷹派。在黨魁選舉中他曾批評對手辛偉誠（Rishi Sunak）對北京的影響力反應遲緩。並曾表明英國應該要關注中國的影響力：不僅是在世界舞台，而且是在英國本土上。

而他的工作會由董勤達（Tom Tugendhat）協助，董勤達獲卓慧思委任保安及邊境事務國務大臣。董勤達是著名的鷹派，曾聯合譴責中國在新疆打壓維吾爾族等穆斯林的行為，正遭中國制裁。

對於自己母親來自塞拉利昂的背景，在英國廣播公司（BBC）的一個節目中，祁湛明表示過他小時候曾前往鄉下的塞拉利昂，看到了「英國在非洲國家的一面」。但他表示他不同意英國要為當年的奴隸制向非洲國家支付賠償金，並表示他「寧願展望未來，不願對過去這些極其複雜和模棱兩可的關係去爭吵。」