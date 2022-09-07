卓慧思內閣多名非白人擔任要職　看似多元但遭批評「最右翼政府」

撰文：歐敬洛
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卓慧思（Liz Truss）接替約翰遜（Boris Johnson）成為英國新首相，並成立了首個沒有白人男性擔任最高職位的內閣政府。財相、內政大臣、外相均是非裔及印度裔。但即管如此，新內閣卻未做到真正的多元化，甚至非常右翼。

新任財相將由非裔的原商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）擔任，外相是有非裔血統的原教育大臣祈維利（James Cleverly），內政大臣是印度裔原檢察總長柏斐文（Suella Braverman），連同卓慧思本人，這次的新內閣最高四大職位沒有一人是白人男性。

新內閣的組成贏得了一定的讚譽，英國約17萬的保守黨員中，有95%都是白人，約翰遜的前種族事務顧問卡蘇姆（Samuel Kasumu）表示，新內閣示意即使是不同背景的人，在保守黨都可以走得更遠。

圖為9月6日，新任財相關浩霆抵達唐寧街10號。（Getty）

不過這並非所有人都認同，英國右翼小報《每日郵報》（Daily Mail）以「卓慧思對多元化的新政府作最後潤色：重要的國家辦公室中沒有白人男性。」挖苦人選，左翼雜誌《新政治家》（New Statesman）更稱「卓慧思的內閣恐怕是這一代人中最右翼的政府」。

例如關浩霆曾推動英國迅速離開歐盟，柏斐文曾表示學校可以合法地忽略跨性別學生較喜歡使用的代名詞，卓慧思本人也承諾着，會堅持執行把非法入境及尋求庇護者驅逐到盧旺達的政策。

工黨政治家阿齊茲在Twitter上回應卓慧思的任命消息時表示，「讓黑人或少數族裔成為這個國家的政治家或內閣成員是不足的，這不是代表這個詞的意義。這實際上是門面功夫。」

在保守黨黨魁投票前，阿濟茲曾撰文批評保守黨未能回應普通民眾關切的事：「保守黨所有參加競選的人，包括非白人的候選人，都支持右翼的移民政策，包括把尋求庇護者驅逐出境，或送往盧旺達。」

工黨國會議員柯多瓦（Marsha de Cordova）亦表示，儘管卓慧思內閣呈現着多元化，但會是人們記憶中最右翼的政府：「這政府將攻擊勞動民眾的權利，尤其是少數族裔的權利。」

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