英女王接受醫療監察　白金漢宮：醫生擔心她的健康

英國白金漢宮9月8日表示，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）正接受醫療監察，醫生擔心她的健康狀況。英女王目前在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），王儲查理斯夫婦、威廉王子正前往當地。



英國首相卓慧思（Liz Truss）表示，整個國家都會深切憂慮這個在午飯時間從白金漢宮傳來的消息。

在野工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）也在Twitter發文表示，對消息深感擔心。

Along with the rest of the country, I am deeply worried by the news from Buckingham Palace this afternoon.



My thoughts are with Her Majesty The Queen and her family at this time, and I join everyone across the United Kingdom in hoping for her recovery. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 8, 2022

白金漢官的聲明稱「經過今天早上的進一步評估，醫生擔心女王陛下的健康，並建議她保持接受醫療監察。」聲明又指「女王正在巴爾莫勒爾，她仍感到很舒適。」

英女王目前在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）度假。她原定7日晚上以視像形式出席樞密院會議，不過白金漢宮早前指，女王6日經過一整天的活動後，醫生建議她休息，因此當天晚上舉行的樞密院會面需要改期。

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伊利沙伯二世現年96歲，她在今年2月登基滿70年，成為英國歷史上首位慶祝「白金禧年」（Platinum Jubilee）的君主。