英女王逝世｜王室成員頭銜執位　哈里梅根一對兒女變王子公主？

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）9月8日逝世，她的長子繼位成為查理斯三世（King Charles III）。根據王室規定，這意味着哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）的兩名子女阿奇（Archie）和莉莉貝特（Lilibet）現時已有資格成為王子和公主。



根據英王喬治五世（George V）1917年訂立的規定，只有君主的子女、孫子女、以及王儲長男的長子能自動獲封為王子與公主。英女王在世時，阿奇和莉莉貝特是英女王的曾孫，他們也不是王儲的長孫，所以他們不會自動獲封為王子及公主。

現時英女王離世、查理斯成為新王，阿奇和莉莉貝特成為君主的孫子女，這意味着他們已獲得成為王子和公主的資格。但查理斯早在2021年已被指有意推動「王室瘦身計劃」，減少執行公務而獲享津貼的核心王室成員數目，英國《獨立報》指出，假如已登基的查理斯簽發王室文件，將可以撤銷阿奇、莉莉貝特成為王子與公主的權利。

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梅根2021年3月接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時表示，她本來預期阿奇在查理斯繼位後可獲得王子頭銜，但王室職員向她表示，慣例有可能改變。她被告知因為阿奇沒王子頭銜，所以他不會得到警察保護，她暗示王室作出這決定是因為阿奇是混血兒。

梅根在被問到讓阿奇成為王子是否重要時，她回應道：「若這代表他會因此安全，那是當然的。」