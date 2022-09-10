IPEF｜印度不參與「印太經濟框架」貿易領域談判

印太經濟框架（IPEF）首次面對面的部長級會談9月8日至9月9日在美國洛杉磯舉行。日媒9月10日稱，印度不參與IPEF貿易領域的談判。



印太經濟框架涉及貿易、供應鏈、清潔經濟、公平經濟4個領域，各國可自行選擇它們希望參加的領域。

共同社網站9月10日稱，印度選擇不參與IPEF貿易領域的談判，而其餘13個與會國參與所有領域的談判。與會國9月9日同意，IPEF所有領域的談判可正式開始。

This is truly an exciting day for trade policy and the collective collaboration between the US and our IPEF partners. Over the next two days we will deepen our partnerships and work collectively to address the global economic challenges we all face. https://t.co/ebFeGKvSTe pic.twitter.com/dhHOoOLhNm — Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) September 9, 2022

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9月9日指，她預料IPEF於2022年底時會舉行更多高級別會談，2023年初會舉行另一次部長級會議。

IPEF是由美國提出的經濟合作機制。美國總統拜登（Joe Biden）5月訪問日本時正式啟動IPEF，目前成員國包括美國、澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、越南和斐濟。IPEF被指是用來抗衡中國的影響力。