IPEF｜印度不參與「印太經濟框架」貿易領域談判

撰文：房伊媚
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印太經濟框架（IPEF）首次面對面的部長級會談9月8日至9月9日在美國洛杉磯舉行。日媒9月10日稱，印度不參與IPEF貿易領域的談判。

印太經濟框架涉及貿易、供應鏈、清潔經濟、公平經濟4個領域，各國可自行選擇它們希望參加的領域。

共同社網站9月10日稱，印度選擇不參與IPEF貿易領域的談判，而其餘13個與會國參與所有領域的談判。與會國9月9日同意，IPEF所有領域的談判可正式開始。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9月9日指，她預料IPEF於2022年底時會舉行更多高級別會談，2023年初會舉行另一次部長級會議。

IPEF是由美國提出的經濟合作機制。美國總統拜登（Joe Biden）5月訪問日本時正式啟動IPEF，目前成員國包括美國、澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、越南和斐濟。IPEF被指是用來抗衡中國的影響力。

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