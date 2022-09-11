美國向斯里蘭卡提供4,000美元援助　100萬農民受益

美國國際開發署（USAID）9月10日宣布向斯里蘭卡提供4,000萬美元援助，以讓當地農民購買肥料和其他關鍵農業用品。



正在訪問斯里蘭卡的美國際開發署長鮑爾（Samantha Power）在斯里蘭卡首都科倫坡（Colombo）附近的賈埃勒（Ja-Ela）與農民代表會面後宣布這一消息。

Learn more about our recent funding announcement of $40 million in development assistance to help farmers in Sri Lanka purchase fertilizer and other vital agricultural inputs: https://t.co/Hbg4sSfNEt https://t.co/g84tXe87WZ — USAID (@USAID) September 10, 2022

鮑爾在Twitter表示：「斯里蘭卡的農民告訴我，他們現在迫切需要的是提高農作物產量的優質肥料。很高興宣布國際開發署的新撥款，以幫助他們（應對）即將來臨的種植季節。」

鮑爾引述聯合國世界糧食計劃署（World Food Program）指，斯里蘭卡逾600萬人，相當於近3成人口正面臨糧食無保障並需要人道援助，這筆撥款將在下一季節展開前及時幫到100萬名農民。