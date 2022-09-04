斯里蘭卡前總統出逃後又冒險返國　是無處可留抑或已獲保證安全？

斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）自7月13日起流亡海外，他9月2日深夜從泰國返抵斯里蘭卡。他回國恐再次激起大型示威，甚至重演7月初示威者闖進他住所的驚險情況。他為何仍要冒險回國？



斯里蘭卡經濟崩潰、民不聊生，示威者7月9日闖入總統拉賈帕克薩官邸，令這位總統落荒而逃，於7月13日逃往國外，放棄總統職位。但在近兩個月後，拉賈帕克薩又回到科倫坡，不單有可能激起示威者再度抗議、威脅拉賈帕克薩的人身安全，他和他的家族成員也面臨貪污、管理不善等指控，例如他被指曾挪用國家資金為父母建紀念館。社運人士稱將要求當局將他繩之以法，因此拉賈帕克薩這次回國後，有可能會被起訴。

斯里蘭卡政治危機：圖為2022年7月9日，斯里蘭卡示威者闖入總統官邸後，隨處遊蕩。（AP）

回國原因

這位落難前總統自知選擇回國面對很多風險，但仍決定起程，肯定不是因為思鄉，據英媒指，這可能與錢有關。

拉賈帕克薩是備受爭議的政治人物，就算在國外也需得到嚴密保護，此令他需支付巨額費用，他無法長期留在外國，或與旅費高昂有關。英媒8月23日引述一名消息人士稱，拉賈帕克薩需支付巨額費用才能應付在泰國的生活，這是他要求盡快回國的原因之一。

消息人士說：「（拉賈帕克薩的）賬單現已達到數億盧比，因為當中涉及私人飛機、總統套房、以及全天候保安的費用。這成本正變得高昂到令人負擔不起。」

他的流亡之旅看來也不順利，除資金問題外，他也面臨無處容身的困境。拉賈帕克薩先於7月13日逃至馬爾代夫，再於7月14日飛抵新加坡，最後在8月11日前往泰國。這種居無定所的生活對一個73歲的長者來說，實在是辛苦的。而他之所以須這樣做，可能是因為根本沒國家肯長期收留他。

斯里蘭卡：圖為2022年9月3日，斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（左）返抵斯里蘭卡，他在首都科倫坡的機場與前來迎接他的人會合。（AP）

泰國政府8月10日表示，拉賈帕克薩訪問泰國是短期的，不是尋求政治庇護，外交部認為他訪泰沒問題，可逗留90天。泰方的說法就似是在「落閘」，暗示不會長期收留他。《曼谷郵報》8月13日引述消息人士稱，泰國警方以安全問題為由，建議拉賈帕克薩訪泰期間不要離開位於曼谷的酒店。這意味着他在當地的生活或形同囚禁，令他決心回國。

他若要逃往其他國家，也有可能會被拒入境。美媒9月3日稱，有多間傳媒報道指，拉賈帕克薩本來會前往沙特阿拉伯，但他最後沒這樣做。報道指，一些分析家表示，這可能是因為其政府的政策引起穆斯林不滿，導致這個伊斯蘭教國家不歡迎他。

斯里蘭卡政府在2020年曾要求死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的穆斯林須火化，這違反穆斯林傳統。政府其後取消這措施，但要求穆斯林病人遺體須埋葬在偏遠的政府墓地，而且不准家人送葬，也不准家屬進行最後的宗教儀式。這些措施有機會引起沙特阿拉伯反感，令他們將拉賈帕克薩拒之門外。

拉賈帕克薩被這些國家拒絕後，其實還有一條出路，美國或可成為其目的地。他曾是美國公民，他的妻子仍是美國公民，同為美國公民的兒子和兒媳正在美國生活和工作。印度展望網站（Outlook India）8月23日稱，有報道指，拉賈帕克薩正等待美國為他提供永久庇護，期間他想先回國。

斯里蘭卡：斯里蘭卡示威者認為時任總理維克拉馬辛哈與前總統拉賈帕克薩家族關係密切，他們2022年7月13日藉佔領總理辦公室來求維克拉馬辛哈辭職。圖為2022年7月14日，示威者離開總理辦公室大樓前合照留念。（AP）

另一個可能是拉賈帕克薩可能已找到「安全保證」，他在國內仍有一定的影響力，其中一個原因是他的盟友、維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）現時就是總統。

《紐約時報》9月3日稱，支持拉賈帕克薩家族的政黨在斯里蘭卡國會中仍佔多數，它們一直在重組，並繼續影響政府事務。由此可見，拉賈帕克薩決定回國前，可能已獲國內勢力承諾保護他。

法媒9月2日引述斯里蘭卡國防官員稱，他們獲告知國家創立新安全部門，在拉賈帕克薩回國後開始保護他，部門成員包括軍方及警方突擊隊員。根據該國憲法，前總統還可獲提供保鑣、一輛車以及住屋。拉賈帕克薩因此或仍有機會在重重保護下，於斯里蘭卡安全過活。