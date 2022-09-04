斯里蘭卡前總統出逃後又冒險返國 是無處可留抑或已獲保證安全？
斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）自7月13日起流亡海外，他9月2日深夜從泰國返抵斯里蘭卡。他回國恐再次激起大型示威，甚至重演7月初示威者闖進他住所的驚險情況。他為何仍要冒險回國？
斯里蘭卡經濟崩潰、民不聊生，示威者7月9日闖入總統拉賈帕克薩官邸，令這位總統落荒而逃，於7月13日逃往國外，放棄總統職位。但在近兩個月後，拉賈帕克薩又回到科倫坡，不單有可能激起示威者再度抗議、威脅拉賈帕克薩的人身安全，他和他的家族成員也面臨貪污、管理不善等指控，例如他被指曾挪用國家資金為父母建紀念館。社運人士稱將要求當局將他繩之以法，因此拉賈帕克薩這次回國後，有可能會被起訴。
回國原因
這位落難前總統自知選擇回國面對很多風險，但仍決定起程，肯定不是因為思鄉，據英媒指，這可能與錢有關。
拉賈帕克薩是備受爭議的政治人物，就算在國外也需得到嚴密保護，此令他需支付巨額費用，他無法長期留在外國，或與旅費高昂有關。英媒8月23日引述一名消息人士稱，拉賈帕克薩需支付巨額費用才能應付在泰國的生活，這是他要求盡快回國的原因之一。
消息人士說：「（拉賈帕克薩的）賬單現已達到數億盧比，因為當中涉及私人飛機、總統套房、以及全天候保安的費用。這成本正變得高昂到令人負擔不起。」
他的流亡之旅看來也不順利，除資金問題外，他也面臨無處容身的困境。拉賈帕克薩先於7月13日逃至馬爾代夫，再於7月14日飛抵新加坡，最後在8月11日前往泰國。這種居無定所的生活對一個73歲的長者來說，實在是辛苦的。而他之所以須這樣做，可能是因為根本沒國家肯長期收留他。
泰國政府8月10日表示，拉賈帕克薩訪問泰國是短期的，不是尋求政治庇護，外交部認為他訪泰沒問題，可逗留90天。泰方的說法就似是在「落閘」，暗示不會長期收留他。《曼谷郵報》8月13日引述消息人士稱，泰國警方以安全問題為由，建議拉賈帕克薩訪泰期間不要離開位於曼谷的酒店。這意味着他在當地的生活或形同囚禁，令他決心回國。
他若要逃往其他國家，也有可能會被拒入境。美媒9月3日稱，有多間傳媒報道指，拉賈帕克薩本來會前往沙特阿拉伯，但他最後沒這樣做。報道指，一些分析家表示，這可能是因為其政府的政策引起穆斯林不滿，導致這個伊斯蘭教國家不歡迎他。
斯里蘭卡政府在2020年曾要求死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的穆斯林須火化，這違反穆斯林傳統。政府其後取消這措施，但要求穆斯林病人遺體須埋葬在偏遠的政府墓地，而且不准家人送葬，也不准家屬進行最後的宗教儀式。這些措施有機會引起沙特阿拉伯反感，令他們將拉賈帕克薩拒之門外。
拉賈帕克薩被這些國家拒絕後，其實還有一條出路，美國或可成為其目的地。他曾是美國公民，他的妻子仍是美國公民，同為美國公民的兒子和兒媳正在美國生活和工作。印度展望網站（Outlook India）8月23日稱，有報道指，拉賈帕克薩正等待美國為他提供永久庇護，期間他想先回國。
另一個可能是拉賈帕克薩可能已找到「安全保證」，他在國內仍有一定的影響力，其中一個原因是他的盟友、維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）現時就是總統。
《紐約時報》9月3日稱，支持拉賈帕克薩家族的政黨在斯里蘭卡國會中仍佔多數，它們一直在重組，並繼續影響政府事務。由此可見，拉賈帕克薩決定回國前，可能已獲國內勢力承諾保護他。
法媒9月2日引述斯里蘭卡國防官員稱，他們獲告知國家創立新安全部門，在拉賈帕克薩回國後開始保護他，部門成員包括軍方及警方突擊隊員。根據該國憲法，前總統還可獲提供保鑣、一輛車以及住屋。拉賈帕克薩因此或仍有機會在重重保護下，於斯里蘭卡安全過活。