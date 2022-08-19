中國測量船停靠斯里蘭卡：中印博弈與斯里蘭卡的焦慮

近期中國與南亞小國的互動頻成新聞議題，除了8月11日傳出中國將赴尼泊爾踏勘鐵路外，中國軍方測量船「遠望五號」（Yuan Wang 5）於8月16日停靠斯里蘭卡一事，同樣引發不少討論。而圍繞此一事件的爭議，還要回到8月上旬的印媒報道。

8月6日，印媒引述消息人士稱，斯里蘭卡原本已在7月12日批准中國「遠望五號」於8月11日到訪漢班托塔港（Hambantota port），但在印度強烈反對下，斯方要求「遠望五號」無限期推遲到訪。印度同時指稱，「遠望五號」是一艘兩用間諜船，既可監測太空與衛星，也可發射洲際彈道導彈，恐會在前往斯里蘭卡途中，藉機窺探印度設施；儘管斯里蘭卡同時表示，漢班托塔港是由中方建造並運營的港口，「遠望五號」此行乃是尋求「加油和補給」。

然而，事情在一個禮拜後起了變化。8月13日，斯里蘭卡港務長席爾瓦（Nirmal P Silva）表示，斯國外交部已經許可，讓「遠望五號」於8月16日至22日前來漢班托塔港停靠，斯方將確保「遠望五號」在港的後勤服務，中斯也達成共識，「遠望五號」於漢班托塔港停泊期間將持續開啟識別系統，且不會在斯里蘭卡水域進行任何研究活動。

8月16日，「遠望五號」順利駛達漢班托塔港。中國外交部發言人汪文斌亦在同日表示，「遠望五號」科考船已順利靠泊，需要一段時間完成補給。中斯兩國在科考領域保持合作，中方願推動兩國關係健康穩定發展，「遠望五號」符合國際法和通行國際慣例，不影響任何國家的安全和經濟利益，不應受到第三方干擾。

此次事件，既反映了印度對南亞國家同中國深化交往的擔憂，也側寫了斯里蘭卡身為南亞小國，會持續在中國與印度間採取對沖策略的趨勢。

2018年11月15日，斯里蘭卡南部漢班托塔港的景色。（Getty）

斯里蘭卡的對沖邏輯

就斯里蘭卡的地理位置而言，其與尼泊爾等南亞小國類似，身處印度獨大的地緣格局中，既要提防印度的威脅與干涉，亦要仰賴與其交往的經貿紅利，在維持獨立自主與持續國家發展間，維繫精妙的政策平衡。

回顧斯里蘭卡與印度的互動歷史，1948年斯國自英獨立，名為錫蘭，彼時的錫蘭缺乏現代化的陸海空軍，幾乎沒有防衛能力，印度又虎視眈眈，欲將錫蘭和馬爾代夫納入實控勢力範圍，引發了兩國的強烈不滿。1972年斯里蘭卡正式成立，卻在11年後爆發血腥內戰，混亂之中，印度強勢干預斯里蘭卡的民族問題：中央政府雖在過往長期暗助斯國武裝組織「泰米爾伊拉姆猛虎」（Liberation Tigers of Tamil Eelam），卻擔憂其獨立成功會連帶誘發印度南部的泰米爾人起而呼應，故選擇了支援斯里蘭卡政府軍；印度南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）則出於血緣因素，選擇支持斯里蘭卡的泰米爾獨立武裝。故在長達20年的血腥內戰中，印度不同的政治勢力先後通過了不同方式，同時支援交戰兩方，無形中導致了衝突的歹戲拖棚，也讓斯里蘭卡對印度的厭惡情緒來到高潮，開始尋求包括美國、英國、中國和巴基斯坦在內的軍事支援。

然而內戰結束後，斯里蘭卡與印度的關係有所好轉，關鍵便是1990年代「古杰拉爾主義」的出台。在此旗幟下，印度開始修復與周邊鄰國的關係，期望以大量單邊援助充實自己的大國底色，同時避免南亞小國因自己的「過度壓迫」倒向中國；而戰後的斯里蘭卡恰好需要大量資金推動重建工程，與印度可謂一拍即合。

在此之前，斯里蘭卡認知中的印度可謂威脅姿態壓倒一切，但內戰過後，其逐漸校正自己的對外戰略，降低與印度的敵對關係，並借印方援助重建國家；但與此同時，斯里蘭卡並未捨棄與中國的合作紐帶，而是同步強化了中斯經貿關係，因為中方既能提供經濟援助，也能加深印度的地緣焦慮，長遠下來有助斯里蘭卡雙邊要價。

中國與斯里蘭卡在2017年7月簽署漢班托塔港特許經營權協議。（VCG）

故觀察近十年的斯里蘭卡建設，可以發現中印皆扮演了重要角色。印度通過投資、援助等方式，參與斯戰後重建，與斯里蘭卡在鐵路、港口、機場、住宅專案與能源領域展開合作，並簽署了自由貿易協定、科倫坡港口轉運協定等；中國則通過「一帶一路」倡議等項目，大幅提高了中斯雙邊貿易額以及對斯投資額，除了漢班托塔港外，國際機場項目、發電廠、科倫坡港口城專案亦逐步展開。

而與尼泊爾不同的是，斯里蘭卡在安全領域上，較不會為制衡印度威脅，而選擇強化對華軍事合作，且一旦面臨印度的質疑，斯里蘭卡大多採行「印度優先」原則。如前所述，對斯里蘭卡而言，中印博弈格局給了自己雙邊要價的經濟空間，適當的平衡外交能最大化國家利益，過度涉入大國博弈則可能威脅其國家安全，甚至顛覆獨立格局，故其多年來一向避免在軍事議題上觸怒印度。

2014年，斯方曾兩度批准中國潛艇停靠科倫坡港，引發印度強烈不滿，在此之後，斯里蘭卡便不再批准中方潛艇停靠，即便是中國大力出資興建並運營的漢班托塔港，斯里蘭卡也以印度和國內政治力量反對為由，強調此港僅作民事用途，拒絕中國潛艇前來泊靠。在此基礎上，此次「遠望五號」之所以能順利停靠，關鍵還是其軍事色彩較為淡薄，不如潛艇般具有指標性之故。

印度外交部長蘇傑生3月17日發布相片並附文道：「鄰居優先。印度與斯里蘭卡站在一起。」。（Twitter@DrSJaishankar）

平衡趨勢不變但焦慮上升

而如今的斯里蘭卡面臨新的國際形勢，又在疫情過後爆發財政危機。上述變化在一定程度上，擠壓了平衡政策的的迴旋空間，並讓決策過程產生諸多不確定性。

首先，美國近年在印太地區的投入逐漸增強，其不僅仰賴印度協助整合南亞，阻隔「中國滲透」，也親身下場參與。2016年以來，美國不斷強化對斯安全合作，其艦隊頻繁來訪，並與斯里蘭卡在內的南亞國家，舉行多次聯合軍演；印度則在2020年重啟了停滯6年的印度、斯里蘭卡、馬爾代夫三方海上安全合作機制，並成立三方海上安全合作秘書處，加強情報共享機制。

如此趨勢在一定程度上，加重了斯里蘭卡的選邊壓力。

其二，斯里蘭卡在2022年爆發極其嚴重的經濟危機，引發了廣泛的社會問題和政局動盪，執政聯盟也為此分裂，總理馬欣達（Mahinda Rajapaksa）於5月9日辭職，總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）亦於7月13日辭職並出逃，拉賈帕克薩家族的勢力搖搖欲墜。在此期間，統一國民黨領導人、曾6度擔任總理的維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）先是接替總理之職，又在拉賈帕克薩出逃後暫代總統，最終於7月20日134名國會議員投票下，當選斯里蘭卡新總統。但斯國政局依舊處於不穩狀態，社會民生回復穩定也尚須時間。

7月10日，斯里蘭卡科倫坡，民眾在總統官邸的會議室中玩耍，模擬召開內閣會議。（AP）

而經濟危機激化了斯國內部的親印、親華博弈。一來，此次破產風暴的根源，更多是因斯里蘭卡自身經濟結構脆弱，又逢疫情打擊導致國際貿易流通受阻，引發了通貨膨脹和外匯短缺。但因斯里蘭卡曾多次向中方提出債務重組的要求，美印從而大力宣傳「一帶一路糖衣毒藥」、「債務陷阱拖垮斯里蘭卡」，如此操作在一定程度上挫傷了斯國親華派的政治聲量。

二來，斯里蘭卡的執政聯盟依舊不穩，諸如泰米爾民族聯盟等親印派，主張大幅靠攏印度求取援助，以緩解國家的經濟危機，但中間派依舊主張維持平衡外交、對沖策略的重要，並認為利用中印競爭格局，能為斯里蘭卡爭取到最高援助額度。雙方博弈可能導致斯里蘭卡的外交政策不如過往穩健，且會出現相對巨幅的擺盪，例如在明顯對華示好後，引發印度不滿，只好再度校正。

此次「遠望五號」停靠漢班托塔港，恰逢斯里蘭卡對外選邊壓力與日俱增、內部政經焦慮持續發酵的時空背景，故會誘發相對強烈的區域博弈旋律。但就眼下的戰略態勢觀之，斯里蘭卡對中印的平衡外交大體未變，即其對沖策略的主軸，仍是在大國競爭和相互制衡的局面下，努力尋求自身經濟與安全利益的最大化，只是眼下其已被捲入大國競爭的浪潮中，加上國內嚴峻的經濟危機和政治動盪，其對沖策略不免要染上更多的要價與制衡焦慮。

【斯里蘭卡Q&A】