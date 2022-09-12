烏軍反攻再有進展　俄軍遭嘲諷逃跑速度像奧運選手

烏克蘭軍隊9月11日宣布反攻行動再度報捷之際，他們也在當地發起宣傳戰，呼籲俄軍投降。



烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）11日表示，自9月反攻行動以來，烏軍已收復逾3,000平方公里領土。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）8日晚稱奪回1,000平方公里失地。這意味着烏軍從俄羅斯手上奪回土地的面積在過去僅稍多於48小時的時間內增加2倍。

根據波蘭電視台（TVP），烏軍持續反攻烏東頓巴斯地區前，已在當地進行宣傳戰。烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Malyar）稱，發射載有傳單的炮彈是在無互聯網地區與敵方溝通的方法之一。

馬利亞爾說：「我們的國防軍在推進前給予俄羅斯佔領者交出自己（被我們俘虜）的最後機會。否則，在烏克蘭土地上等待他們的只有死亡。」

烏克蘭指揮官庫濟克（Petro Kuzyk）11日接受英媒採訪時形容，俄軍逃跑的速度就像奧運短跑選手。

除東北外，烏軍11日也宣稱南部戰線報捷。烏軍稱，他們在哈爾科夫（Kharkiv）地區不斷向北部、南部和東部推進，在烏方迅速推進的1天後，俄羅斯放棄其在當地的主要堡壘。

根據烏官員說法，作為報復，俄軍向民用基礎設施發動襲擊，包括哈爾科夫一個化石燃料發電廠，這導致當地大面積停電。

澤連斯基在Twitter推文稱，哈爾科夫和頓涅茨克（Donetsk）地區完全停電，扎波羅熱（Zaporizhzhia）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）和蘇梅（Sumy）地區部分停電。

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022

他說：「俄軍恐怖分子仍是恐怖分子，襲擊重要的基礎設施。沒有軍事設施，目標是剝奪人們的光和熱。」

俄方否認故意以平民為目標。俄羅斯國防部11日表示，俄軍以高精度導彈襲擊摧毀烏克蘭軍隊海軍陸戰旅部隊在尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區部署的地點，敵軍損失100多人，以及15部汽車和裝甲車。