英女王逝世｜王岐山到英國駐華使館弔唁　送花牌悼念伊利沙伯二世

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）9月8日逝世後，中國國家副主席王岐山12日前往英國駐華使館弔唁。據現場圖片顯示，中方也有送上花牌悼念英女王，其中一個花牌的下款為中國國家主席習近平。



英國駐華使館12日在微博發文指，王岐山訪問了英國駐華使館，代表中國國家主席和人民向已故女王伊利沙伯二世致敬，並在官方弔唁簿留言。

帖文指，雙方在英國大使官邸的玉蘭樹前留下了具有紀念意義的一刻，這棵玉蘭樹正是1986年女王對中國進行歷史性的訪問時親手種下，玉蘭是長久和堅韌的象徵。

帖文又指在交流中，雙方共同回顧英女王在位的70年，她於1952年登基，距中華人民共和國成立不到三年時間，並共同紀念她為英中兩國人民之間建立更緊密的關係所作出的貢獻。

9月12日，國家副主席王岐山前往英國駐華使館弔唁。（新華社）

新華社較早前報道，王岐山在英女王遺像前肅立默哀，並在弔唁簿上題詞，代表國家主席習近平、中國政府和人民表示深切哀悼，向英國王室、政府和人民致以誠摯慰問。

王岐山稱，英女王是中英關係發展的推動者和貢獻者，是首位訪華的英國君主，曾接待多位中國領導人訪英，為中英關係的發展作出積極貢獻。

他表示，今年是中英建立大使級外交關係50周年，雙邊關係發展歷程充分表明，只要堅持相互尊重、互利共贏，中英關係就能保持平穩順利。希望英方著眼戰略和長遠，與中方加強對話交流，推動互利合作，攜手應對挑戰，確保雙邊關係在健康穩定的軌道上前行。