王岐山晤菲律賓副總統　稱願拓展兩國民生合作

撰文：王慧珊
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中國國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山6月29日赴菲律賓馬尼拉，與該國新任副總統薩拉（Sara Duterte-Carpio）會面。

王岐山應菲律賓政府邀請，準備30日出席新任總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號Bongbong）在馬尼拉舉行的就職儀式。此前一天，王岐山與總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的長女薩拉先行會晤。

王岐山在會面時首先祝賀薩拉當選履新，表示在菲律賓新一屆政府成立之際，他今次到訪就是要體現中方對中菲關係的高度重視，以及與菲新政府接續友誼與合作的殷切期待。

王岐山表示，兩國過去6年着眼發展、側重民生，開展了包括達沃－薩馬爾島大橋項目在內的許多有益合作，成果豐碩。中方願同菲方一道，進一步培育拓展新的民生合作領域；加強教育合作，協助菲方更好提升人才競爭力；繼續推動兩國地方合作，促進民心相融相通，夯實中菲友好民意基礎。

薩拉則稱，中國是菲律賓的友好鄰居和可靠夥伴，菲律賓新一屆政府將堅持對華睦鄰友好的外交政策，期待與中方加強各領域合作，借鑒中方成功經驗，協助菲經濟社會發展，推動菲中關係邁向更高水準。

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