王岐山出席菲律賓總統就職禮晤小馬可斯　談中菲關係發展四點建議

中國國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山6月30日出席菲律賓新任總統小馬可斯（Ferdinand Bongbong Marcos Jr）就職儀式。王岐山與小馬可斯會面時，對雙邊關係下步發展提出四點建議，包括堅持妥處爭議，共同守護南海和平安寧。



根據中國外交部網站，王岐山30日應菲律賓政府邀請到首都馬尼拉（Manila）出席小馬可斯就職新任總統的儀式並同其會面。

王岐山向小馬可斯轉交來自習近平的賀信，並轉達習近平對小馬可斯的親切問候和良好祝願。他表示，中菲傳統友誼綿延千載，小馬可斯及其家族有深厚的中國情緣，為推動中菲友好做出重大貢獻，中方始終把菲律賓放在周邊外交優先位置，期待同菲新政府一道推動中菲關係迎來新黃金時代。

談中菲關係發展四點建議

中國外交部指，王岐山就雙邊關係下步發展提出四點建議，一是堅持元首引領，為中菲關係把舵領航，二是堅持對接發展戰略，進一步培育新時期中菲務實合作新增長點，三是堅持妥處爭議，共同守護南海和平安寧，四是堅持弘揚國際公義，共同促進亞洲和平發展、世界公平正義和全人類福祉。

小馬可斯歡迎王岐山來菲出席就職儀式，並回憶1974年隨母親訪華的情景，表示菲中關係源遠流長，中國是菲律賓最強有力的夥伴。他表示，菲律賓新政府高度重視對華關係，願更深度參與共建一帶一路，與中方攜手應對地區挑戰，推動雙邊關係再上新台階。