烏軍反攻勢如破竹　情報官員：能否永久保住收復領土還看俄反應

烏克蘭軍隊展開反攻行動以來捷報頻傳，9月12日已重奪6,000平方公里失地。至於他們是否能夠永久地保留這些收復的領土，西方情報官員認為，這取決於俄羅斯的下一步行動，尤其是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會不會下令增援兵力。



根據《華盛頓郵報》，美國和西方官員12日表示，烏克蘭反攻讓俄軍倉促撤退，這或標誌着這場戰爭的轉捩點。

哈爾科夫（Kharkiv）自2月24日俄烏開戰以來已遭俄軍武力佔領，而僅僅數天，烏軍便奪回當地近乎全部領土。官員稱，撤退速度似乎讓俄軍感到錯愕。

烏軍反攻行動進程

9月8日：奪回1,000平方公里失地

9月10日：重奪2,000平方公里失地

9月11日：收復逾3,000平方公里領土

9月12日：奪回6,000平方公里失地

美國一名官員直言：「俄羅斯已陷入困境，」「問題將會是俄方將如何反應，但其弱點已暴露，那就是他們無大量人力或設備儲備。」

另一名官員則表示，烏軍似乎正謹慎前進並鞏固其成果，而俄軍似乎已認識到他們缺乏武器和人力來控制在東北部奪得的城鎮與村莊。俄羅斯部隊某些成員逃跑之際還放棄了坦克、裝甲車和彈藥。

這些官員懷疑，一直拒絕增兵的普京或將採取極端策略，例如使用化學武器或核武。某些官員則警告，對於他們所有的不足之處，俄羅斯仍有能力重新集結並進行猛烈反擊。

自由歐洲電台（RFE/RL）11日指，烏軍在過去約6天時間內改寫頓巴斯（Donbas）戰場的地圖，專家認為，此舉或已改寫俄羅斯入侵烏克蘭的故事。

俄軍可能做出怎樣的反應？

與烏克蘭不同，烏軍反攻頻頻報捷對俄羅斯來說是不容樂觀的事。

俄軍正從戰略重鎮伊久姆（Izium）和巴拉克列亞（Balakliia）撤出並到其他地方重新集結。儘管俄羅斯未有公開承認其失敗或烏克蘭成功，但國內某些經營網誌的人和更熱衷於民族主義的社評人員在Telegram上抨擊俄羅斯指揮官。

俄羅斯車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）稱，俄羅斯指揮官犯下錯誤，「如果特別軍事行動的開展在今天或明天未有變化，我被迫與國家領導層聯繫，以向他們解釋地球上的狀況」。