全球最多百萬富翁城市排名　紐約登首位　香港跌出前10

英國投資移民顧問公司「Henley & Partners」9月13日發布的《亨利全球公民報告》顯示，紐約成為2022年全球百萬富翁人數最多的城市，多年來世界最富有城市倫敦則跌至第4位，香港為跌幅最大的城市，最新排名跌至第12位。



全球最多百萬富翁城市排名

●紐約（美國）

●東京（日本）

●三藩市（美國）

●倫敦（英國）

●新加坡

●洛杉磯—馬里布（Los Angeles & Malibu，美國）

●芝加哥（美國）

●侯斯頓（Houston，美國）

●北京

●上海

●悉尼（澳洲）

●香港

●法蘭克（Frankfurt，德國）

●多倫多（加拿大）

●蘇黎世（瑞士）

●首爾（韓國）

●墨爾本（澳洲）

●達拉斯—沃思堡（Dallas & Fort Worth，美國）

●日內瓦（瑞士）

●巴黎（法國）

報告指，紐約以345,600名身家超過100萬美元的百萬富翁摘得桂冠；東京排第2，共有304,900名百萬美元高淨值人士居民；三藩市排名第3，北京和上海今年躋身前10，分別佔第9和第10位。

侯斯頓是升幅最大的城市，自2021年以來上升4位，而香港是跌幅最大城市，從2021年的第8位下跌4位。

這間公司的行政總裁斯蒂芬（Juerg Steffen）稱，今年排行榜前20名中有14個城市位於推出投資移民計劃的國家，例如紐約、倫敦、新加坡、悉尼和多倫多。

為這份報告提供數據的新世界財富研究公司（New World Wealth）研究主管阿莫伊爾斯（Andrew Amoils）指，杜拜、孟買和深圳的百萬富翁人口快速增長，料2030年會進入最富有城市前20名。