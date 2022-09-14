習近平訪哈薩克獲授金鷹勳章　稱訪問彰顯中哈關係高水平和特殊性

中國國家主席習近平乘坐專機於9月14日下午抵達哈薩克首都努爾蘇丹，展開國事訪問行程。他獲哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）授予「金鷹勳章」，兩人舉行會談期間，習近平指這次出訪彰顯中哈關係的高水平和特殊性。



中國國家主席習近平乘專機2022年9月14日抵達哈薩克努爾蘇丹國際機場，哈薩克總統托卡耶夫等高級官員在機場迎接（新華社）

授勳儀式在總統府舉行，央視新聞報道，「金鷹勳章」是哈薩克最高榮譽，旨在表彰為哈薩克國家建設作出重大貢獻的傑出人士，包括為推動哈對外友好關係取得積極成效的外國元首。

習近平與托卡耶夫同日舉行會談，報道引述習近平指：「我很高興同總統先生再次見面，在北京冬奧會之後。而時隔5年我再次到訪了美麗的哈薩克斯坦，這（讓我）感到格外的親切。」

反對任何勢力干涉哈薩克內政

他稱這是他自新冠肺炎疫情發生以來首次出訪，選擇哈薩克彰顯中哈關係的高水平和特殊性，體現了深厚情誼。他稱哈薩克是中亞大國和歐亞地區具有重要影響力的國家，願重申中國政府高度重視對哈關係，無論國際形勢如何變化，中方始終堅持支持哈薩克維護國家獨立，主權、領土完整，堅定支持總統先生為維護國家穩定和發展採取的改革舉措，堅決反對任何勢力干涉哈薩克內政。

他稱中國永遠是哈薩克值得信賴、倚重的朋友和夥伴。

哈薩克：圖為2022年9月13日，哈薩克首都努爾蘇丹街頭掛有中國國旗、梵蒂岡國旗、以及哈薩克國旗。（AP）

習近平這次是應托卡耶夫邀請訪問當地。哈薩克總統新聞處12日指，習近平與總統托卡耶夫會討論加強哈中全面戰略夥伴關係的前景，並指雙方談判結束時，會簽署一些雙邊文件。

習近平這次中亞之旅也將國事訪問烏茲別克，並出席在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也會同場。