R&B歌手R. Kelly多項藏有兒童色情照片及性侵罪名成立

《I Believe I Can Fly》著名R&B歌手R. Kelly捲入多宗性醜聞官非，其中在他家鄉芝加哥，當地聯邦法院9月14日裁定他多項藏有兒童色情照片及性侵罪名成立，令他原本面對的刑期或進一步加長。



美聯社及天空新聞（Sky News）報道，R. Kelly被控製造性侵兒童照片、誘騙未成年人士發生性行為、操縱2008年性侵兒童官司合共13項控罪。其中他和前商業經理人麥克戴維（Derrel McDavid）涉嫌在2008年的官司中，企圖恐嚇和收買證人。

陪審團經過兩天合共11小時的商議後，裁定他3項兒童色情照片罪及3項誘拐兒童罪名成立，至於另一項淫褻物品及妨礙司法公證證則不成立。另外包括麥克戴維在內的另外兩名被告亦被裁定罪名不成立。

根據芝加哥法律，藏有兒童色情物品罪成將面臨最少十年監禁，法官可以決定是否與其他罪名同期執行刑期，而被送入聯邦監獄的犯人需要完成最少85%刑期才可獲釋。

現年55歲，原名Robert Sylvester Kelly的R. Kelly在6月於紐約法院裁定勒索及性販賣罪名成立，入獄30年，預計最快在80歲左右才可重獲自由。而除了紐約和芝加哥的官司，他仍需面對明尼蘇達州等地的兩宗審訊。