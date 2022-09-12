《台灣政策法》審議在即　美台關係躍進還是躁進？

美國參議院外交委員會9月14日即將審議《台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022），雖必要獲得通過才會送全院表決，但法案大膽指向提供近45億美元強化台灣防禦、將台灣列為「主要非北約盟友」，以及修改《台灣關係法》條文等主張，被視為美台自1979年斷交以來，美國對台政策最大幅度調整，引發美台關係會否由現階段非官方性質交往倒向半官方互動的疑慮。



回顧自特朗普（Donald Trump）政府時代開始，美國國會擬定與魚貫出台的「友台法案」不及備載，其中大多有魚目混珠之嫌，徒具友台之名，空口白話猶勝。今次《台灣政策法》在審議前夕即引起各界關注，在於該法案與前次2018年簽署生效的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）備受爭議處相似，皆直接指涉美台官方互動性質改變，乃至於屬性出現撼動可能。

此次《台灣政策法》是由美國參議院外委會主席、民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）共同提出，法案共分三大篇、九大主題，以增補現行《台灣關係法》為基礎，並承襲美國對台「六項保證」精神與規定。雖法案明示立法前提無涉與台灣恢復外交關係，但包含促進台灣安全、確保區域和平穩定，以及遏制中國大陸對台侵略等文字躍升紙面，法案甚至言及一旦北京對台採取「敵對行動」（hostile action），美國將祭出嚴厲制裁，多有評論視相關文字是「40多年來美國對台政策最清晰的法律表達」。

美國參議院外委會9月14日將審議《台灣政策法》，由於部份條文有違一中原則，一般預料如獲通過，勢必掀起中美新一輪的政治衝突。（資料圖片）

美台締結「準軍事同盟」關係

綜觀美國國會積極領銜《台灣政策法》的主要爭議要點有三：首先是該法第204節載明成立「台灣安全援助倡議」（Taiwan Security Assistance Initiative），授權美國政府對台提供四年45億美元的軍事援助與20億美元軍事貸款，並且要求美國國防部得逐年提交防衛台灣策略審查及評估報告。

其次，法案擬修正《台灣關係法》內文，載明美國對台軍售內容，從現行提供的「防衛性武器」（defensive manner）調整為「可嚇阻解放軍侵略行為之武器」（arms conducive to deterring acts of aggression by the People』s Liberation Army）；第三則是指定並賦予台灣「主要非北約盟國」（a major non-NATO ally）地位，擁有與北約組織相等身分，脱離過去美國視台灣為夥伴（partner）或合作者（cooperator）層次，確認集體安全體系成員關係。

從特朗普到拜登政府，美國近年持續加大對台灣軍售。圖為2020年10月26日美國通知新一輪對台軍售，價值23.7億美元的魚叉海岸防禦系統。（波音防務官網）

綜合三項被視為「突破」的要點，基本圍繞美台軍事關係「名/份」的賦位問題——舉凡解除對台軍售限制、建議美國授予台灣「盟國」地位，到提供金融貸款協助台灣同步取得美國發展戰略與戰術，明確指向提升台灣「不對稱戰力」應對解放軍侵略等，《台灣政策法》在美台軍事關係上一系列的「名/份」賦位，等同形就美台朝向締結「準軍事同盟」關係方向而去，顛覆有餘，風險有慮。

非官方倒向半官方？

在軍事關係賦位之外，《台灣政策法》在賦予台灣象徵性政治地位的提升也多有着墨，雖徒具形式，卻也足以令台灣內部提前振奮莫名。諸如意將台灣駐美機構「台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」、美國駐台「處長」更名「代表」、未來駐台官員將比照現行美國駐外使節，須經參議院同意任命程序；延續《台灣旅行法》精神，禁止美國聯邦對台灣官員設置交流限制、不限制台灣官員在美展現如國旗等具主權象徵意義的物件等，都有為過去美台官員非官方互動注入半官方性質的色彩。

台灣駐美代表蕭美琴2021年12月出席民主峰會 ，與美國總統拜登「同框」。（Facebook@Taiwan in the US）

毫無意外，美國國會新一波激進友台的行動，一方面讓台灣官方與社會在眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，再一次明顯感受來自美國立法部門對台灣的關愛；然而，與激進國會形成強烈對比的保守行政部門，對於《台灣政策法》部份條文勢必過度刺激北京而感到憂慮，甚有警告一旦徒具象徵意義的友台太過，反而不利美國朝野兩黨、美國行政與立法部門在台灣問題上達成共識，也將讓華府「搬起石頭砸了自己的腳」，自陷與北京攤牌倒數的困境。

如見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）紛紛不諱言對參議院將審《台灣政策法》部份條文感到憂心；與美國總統拜登（Joe Biden）關係匪淺的前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）則更為直接，撰文警告美台雙邊應對危機與衝突，在做足更充足準備之前，應撤銷《台灣政策法》立法為先，否則過度聚焦象徵性措施，必先崩解美國內部共識。由此可見，囿於《台灣政策法》性質敏感，單單在美國行政與立法部門間，便難以同調。

美國總統拜登2021年曾遣前美國參議員陶德（左一）、前副國務卿阿米塔吉（中）及史坦柏格（左二）於4月14日至16日搭乘行政專機訪問台灣。台外交部長吳釗燮（右二）及時任AIT處長酈英傑（右一）前往接機。（台灣外交部）

儘管法案目前留待9月14日進行審議，即便最終獲得通過，行政部門仍具有相當裁量權力，「脱繮不致野馬」，但《台灣政策法》作為美國國會在佩洛西訪台後，再一次不負責任地藉台生事、出拳北京，留給拜登政府都只有爛攤子，方而故見布林肯、蘇利文、阿米塔吉等一干行政部門屬性官員頻籲懸崖勒馬，唯恐美中關係雪上加霜，繼續破底。

參照佩洛西8月初不念白宮顧慮執意訪台，後掀台海軍情劍拔弩張，可以預見若《台灣政策法》他日真按草案版本通過，北京勢必採取比佩洛西訪台更盛的反制措施，美國行政部門如今的苦口婆心多繫於此，不願自作孽，奈何美國國會着魔於美國國內「反中」民粹紅利樂此不疲，又一條路走到黑的民進黨政府對此類務虛之道從來喜聞樂見，在自戕的過程中得到意識形態滿足。總的來說，《台灣政策法》預設的美台「準軍事同盟」關係與提升雙邊半官方互動性質一旦成真，或可謂美國對台「戰略清晰」化的重大一步，但相伴帶給台灣的副作用，也必然是得獨自應對北京接續反制帶來的不低後果，台灣當戒之、慎之。