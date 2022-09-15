英女王逝世｜靈柩上帝國王冠掀爭議　被促歸還產自前殖民地鑽石

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日離世，靈柩9月14日下午移送西敏宮。放在靈柩上的帝國王冠（Imperial State Crown）引起民眾注意，因為它鑲有來自南非的名貴鑽石。有人再呼籲英國王室向前殖民地歸還這些鑽石。



英國王室過去從殖民地取得一些極為珍貴的鑽石，這些殖民地獨立後，各方曾要求英國歸還鑽石但被拒。英國王室成員現時仍有使用它們，以下為其中3個鑲有這些鑽石的王室物件：

英女王：圖為2022年9月15日截取自英國王室網站頁面的圖片，它顯示英女王伊利沙伯二世1953年6月出席加冕典禮時，手持君主十字權杖。（The Royal Family網站）

● 君主十字權杖

卡利南鑽石（Cullinan diamond）1905年在南非被發現，它是迄今最大的天然鑽石原石，而卡利南一號（Cullinan I，又名大非洲之星，Great Star of Africa）是從卡利南鑽石切割出來的最大鑽石。

卡利南一號達530.2卡，它被鑲嵌在君主十字權杖上。

帝國王冠：英女王伊利沙伯二世2022年9月8日離世，靈柩2022年9月14日下午移送西敏宮。圖為2022年9月14日，放在英女王靈柩上的帝國王冠。（AP）

● 帝國王冠

卡利南二號（Cullinan II，又名第二非洲之星，Second Star of Africa）是從卡利南鑽石切割出來的第二大鑽石。

卡利南二號達317卡，它被鑲嵌在帝國王冠上。

光之山鑽石：圖為2002年4月5日，英女王伊利沙伯二世的母親、王太后的靈柩移送西敏宮，靈柩上放有她的王后冠。王后冠上鑲有光之山鑽石。（Getty）

●伊利沙伯王后冠

光之山鑽石（Kohinoor diamond）數千年前在印度開採，它是世上大顆的切割鑽石之一。

光之山鑽石達105.6卡，它被鑲嵌在王太后（Queen Mother）的王后冠上——王太后是英女王伊利沙伯二世的母親。

這些歷史悠久的鑽石非常罕有，外界認為英國王室不應從殖民地手上奪走它們，現時英方應將它們送回原產國。美國廣播公司（ABC News）9月15日稱，英女王離世後，有網民在社交媒體上呼籲英國歸還鑽石，當中光之山鑽石的標籤（#kohinoor）更成為Twitter的熱門搜尋關鍵字。