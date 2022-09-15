英女王逝世｜子孫齊護送靈柩至西敏宮　為何只有他倆未穿軍服現身

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日離世，靈柩14日下午移送西敏宮（Palace of Westminster），4名子女及2名孫兒包括英王查理斯三世、威爾斯親王兼王儲威廉、哈里王子等隨行護送，眾人中只有安德魯王子和哈里王子因放棄軍事銜頭而未有穿上軍服。



英女王4名子女，包括英王查理斯三世、安妮公主、安德魯王子和愛德華王子，聯同王儲威廉及哈里王子，緊隨並護送女王靈柩前往西敏宮，供公眾瞻仰遺容，沿路兩旁民眾夾道鼓掌。

英女王逝世：2022年9月14日倫敦街道人頭湧湧，民眾等候女王的靈柩車隊經過（AP）

英國王室規定在包括女王國葬在內的五次重大儀式活動中，只有擁有軍銜的王室工作成員才會穿上軍裝。不過，女王的兒子安德魯王子和孫子哈里僅穿西裝現身，因為他們不再是在職工作的高級王室成員。

捲入性侵官非的安德魯王子1月已經放棄軍事銜頭及王室資助，因此不能穿着榮譽軍服現身。哈里王子則於2020年3月辭去王室高級職務後，失去本身的榮譽軍銜。

雖然眾人都有軍銜，且除了安妮公主之外都有參軍，但他們都不是真正的軍人，只有哈里在阿富汗和安德魯在福克蘭群島打過仗。

安德魯王子在皇家海軍服役了22年，在1982年的福克蘭戰爭中擔任直升機飛行員。哈里王子則在英國軍隊服役10年，曾兩次被部署到阿富汗參戰。

而安妮公主由於是女性，不需要也從未在軍隊服役，但她有海軍軍銜，因此今次亦有穿上軍服。