由美國科學雜誌主辦的年度盛事「第31屆搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）」結果於日前（9月9日）正式出爐，今屆的獲獎研究也一如以往地惹人發笑，其中醫學獎由證實「性高潮能改善鼻塞」的德國研究家獲得。得獎名單內亦有出現亞洲臉孔，原來日本人已經連續15年獲得該獎項，歷屆因無聊研究而得獎的次數共有27次。今次日本再次有人因為研究「行人為什麼會相撞」而獲得更動力學獎，被網民嘲諷：「他們很得閒嗎？」



美國科學幽默雜誌《不可思議年報》舉辦第31屆「搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）」，宗旨是表揚所有「看似搞笑荒謬，其實挺有用和發人深省」的10大科學成就。本來每年的頒獎典禮會在哈彿大學進行，之後得獎者會於麻省理工大學公開演講，不過受疫情影響下，今屆頒獎禮在線上舉行。這屆得獎者中，最讓人印象深刻莫過於醫學獎的「性高潮能改善鼻塞」和運輸獎的「把犀牛倒吊起來空運會比較安全」，所有得獎者都能獲得一張毫無價值的10兆津巴布韋元紙幣，相當於0.4美元。

而今次的搞笑諾貝爾獎再次有日本人得獎，京都工藝纖維大學的助教村上久等4人研究了「行人會在路上相撞的原因是看手機」而獲得動力學獎，亦是日本第15年連續獲獎。其實過去31屆的搞笑諾貝爾獎，日本已經得獎27次，其中包括：2012年聲學獎「讓人立即閉嘴的沉默反彈槍」、2008年醫學教育獎「如何幫自己照大腸」以及2009年「5歲兒童一天分泌多少口水」等，全部都廢到笑，👇👇👇點擊圖片看過去15屆搞笑諾貝爾獎日本得獎研究👇👇👇

+ 13

如未有時間看畢全部圖片，可先看看以下其中5個得獎研究！

【1】2007年 化學獎－「由母牛糞中提煉雲尼拿香精」

來自日本國際醫療中心的化學研究員山本麻由，透過只需一小時加熱和加壓，成功從牛糞中提煉出含有雲尼拿味的香精，和雲尼拿豆中提煉出來的主要成份完全一樣，並當場請頒獎禮嘉賓試食。

【2】2008 認知科學獎－「黏菌有解謎能力」

日本北海道大學的理化學研究所的生物學家中垣俊之，他們將黏菌培養於迷宮中，並於兩個位置上放了黏菌喜歡的食物，發現解謎失敗的黏菌「觸手」會慢慢縮回主體，最後大部份的黏菌都會聚集於最短那條路線上。

【3】2009 生物學獎－「熊貓糞便有助減少廚餘」

日本北里大學的教授田口文章及其團隊，發現熊貓體內有大量分解竹子的特殊細菌，於是開始研究牠們的糞便，發現當中含有的細菌能成功分解一般家庭廚餘中90%的水和二氧化碳。

【4】2010 運輸規劃獎－「黏菌能優化鐵路網絡」

日本北海道大學的理化學研究所的生物學家中垣俊之，將黏菌放在模擬了日本關東地圖的盒子裏，將食物放在36個車站位置，用光斑模擬高山等地形障礙，最後發現黏菌能自我建立網絡有組織地向外擴散，堪比人類世界的鐵路地圖。

【5】2011 化學獎－「wasabi火災警報器」

日本香味市場協會理事長，聯同滋賀醫科大學的教授今井真，發明出一款在緊急情況下釋放芥末氣體的警報系統，嗆醒聽力有障礙的人士，並指出芥末最佳濃度為5到30 PPM。

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本超癲整蠱節目 醉後連人帶房被棄荒島 受害者醒後反應爆笑

你身邊有沒有一些睡著後就算地震打雷也叫不醒的朋友？日本有位經常被整蠱節目當作目標的搞笑藝人「クロちゃん（小黑）」，節目組瘋狂燃燒經費策劃了一場極瘋癲的整人活動，他們趁著小黑喝醉昏睡期間，將他的整間睡房由東京搬到500公里以外的無人島，再將他連人帶房丟在島上，然後命令他想辦法逃離這個小島，簡直就像動漫的異世界轉生！👇👇👇點擊圖片看爆笑「無人島整蠱」😂👇👇👇

+ 9

由於這次節目燃燒了大量經費製作，小黑被整蠱後不但沒能立即回到東京，還需要完成節目就安排的「求生挑戰」才可以逃離無人島。想知道整人的爆笑全過程？點擊看全文：日本超癲整蠱節目 醉後連人帶房被棄荒島 受害者醒後反應爆笑