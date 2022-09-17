英女王逝世｜英媒稱中方代表被禁瞻仰靈柩　北京促秉持待客之道

美國《政治報》（Politico）9月15日報道中國官員代表被拒進入西敏宮的西敏廳，瞻仰英女王的靈柩。中國外交部回應事件時稱，敦促英方秉持外交禮節和待客之道。



中國外交部發言人毛寧重申，中方正考慮派高級別代表團出席英女王國葬，又稱外國代表團應英方邀請出席，是對女王的尊敬和對英國的重視，英方理應秉持外交禮節和待客之道。

毛寧17日宣布，應英國政府邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山將出席9月19日在倫敦舉行的英女王國葬。

英女王逝世：圖為2022年9月15日，英女王伊利沙伯二世的靈柩停放在倫敦西敏宮西敏廳供公眾瞻仰，民眾排隊沿有關方面安排好的路線，走過靈柩旁，向英女王致意。（AP）

Politico報道指出，所有獲邀參與英女王葬禮的代表，都可在19日前前往西敏寺，瞻仰英女王的靈柩。

西敏廳是國會的一部分，國會發言人擁有權力，報道指下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）拒絕中方官員進入西敏宮的請求。原因是中方過去曾以西方譴責中國在新疆打壓維吾爾族為由，向英國議員實施制裁。

中國駐英大使鄭澤光。（中國駐英大使館網站）

在中方實施相關制裁後，英國國會禁止中國駐英國大使鄭澤光進入議會，並指在制裁仍然生效時，禁令將持續有效。

英女王在9月8日逝世，其靈柩現存放在西敏廳中供民眾瞻仰悼念，直至19日舉行國葬。